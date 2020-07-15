Готель «Дніпро» та старт великої приватизації. Коментар президента України

Приватизація великих промислових підприємств усуне корупцію в державному секторі

Щойно завершився аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ «Готель «Дніпро». Ціна перевищила всі очікування, сягнувши 1 мільярда 111 мільйонів гривень. Це майже в 14 разів більше від початкової ціни.

Приватизацію ми почали з себе: перший об’єкт належав Державному управлінню справами. Торік у жовтні я підписав указ, яким визначив перші п’ять об’єктів ДУС для подальшого продажу. І ось перший об’єкт Держуправління справами вже знайшов нового приватного власника. Приватизація – чудовий спосіб залучення інвестицій у нашу країну.

Вітаю всіх учасників цієї знакової події – голову Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка, його заступників, працівників Офісу Президента та ДУС, представників уряду та Верховної Ради, а також радників, які допомагали в підготовці приватизації. І, звісно, дякую представникам бізнесу, які взяли участь в аукціоні та змагалися до останнього. Переможцю торгів – новому власнику готелю «Дніпро» – бажаю, щоб ця чудова будівля в центрі Києва виправдала його інвестиції, принесла прибуток і стала справжньою окрасою нашої столиці та бажаною локацією для її гостей. Переконаний, держава не повинна конкурувати з бізнесом у тому, що бізнес зазвичай робить краще, у цьому випадку – керує готелями. Завдяки продажу державного пакета акцій на відкритому аукціоні через електронну систему «ProZorro.Продажі» Україна отримала найкращу ціну за своє майно. Всі ці кошти будуть спрямовані до державного бюджету. Таким чином уже було проведено майже вісім тисяч аукціонів та продано майна, що належало державі, органам місцевої влади та Фонду гарантування вкладів, на загальну суму близько 2,7 млрд грн. Це ще один приклад того, як діджиталізація та відкритість приносять користь державі та долають корупцію. Очікую, що найближчим часом так само успішно будуть приватизовані інші об’єкти, що належали ДУС. Також сподіваюся на старт приватизації великих промислових підприємств, яка усуне корупцію в державному секторі, зменшить збитки держбюджету та стане ще однією цеглинкою в побудові успішної̈ та процвітаючої України.

Джерело: блог Володимира Зеленського

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