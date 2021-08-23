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    Економіка та фінанси

    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Хмельниччина

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    За 30 років Незалежності в Україні з&rsquo;явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання. - 30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Хмельниччина
    За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

    Олію з нового заводу на Хмельниччині постачатимуть у 30 країн світу

    Старокостянтинівський олійний завод – нове підприємство, яке нещодавно відкрилось у Хмельницькій області. Це найбільше та найсучасніше в Європі підприємство компанії «Кернел». На заводі виробляють олію найвищої якості, яку постачатимуть у понад 30 країн.

    На підприємстві працює 12-метровий вузол обліку газу – один із найбільших в Україні та єдиний на Хмельниччині. Його виготовили на львівському заводі RGC Production спеціально для високотехнологічного газоспоживчого обладнання підприємства.

    З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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    Теги: Хмельниччина економіка завод РГК
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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Хмельниччина