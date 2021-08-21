30 років енергії перетворення. Неймовірні історії успіху українського бізнесу (відеомарафон)

За 30 років Незалежності в Україні з’явилося багато промислових підприємств, створювалася нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

Історії сучасних українських підприємств, орієнтованих на європейські стандарти

Відеомарафон «30 років енергії перетворення. Неймовірні історії успіху України», який започаткувала Регіональна газова компанія (РГК), об’єднав історії сучасних підприємств, орієнтованих на європейські стандарти, на дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Кожен із 20 регіонів присутності РГК представлений компаніями, які демонструють потенціал майбутнього розвитку країни. На цих підприємствах встановлено сучасне газове обладнання, що допомагає їм реалізовувати екологічну політику. Енергію, яка є основою зростання промислового потенціалу, упродовж десятків років по всій країні доставляють газорозподільні підприємства, що працюють під брендом РГК.

Івано-Франківськ

Виробниче об’єднання «Карпати» – державне підприємство, на якому виробляється нервова система автомобілів європейських марок Škoda, Opel та Audi. У найближчих планах — виробництво кабельно-провідникової продукції для електрокарів. А починалося все з виробництва акустичних систем, магнітофонів і радіоприймачів.

ВО «Карпати» – приклад переродження промисловості, яка зуміла знайти своє місце у сучасному світі.

Сумщина

Сумське підприємство «Керамейя» було побудоване з нуля за кошти іноземних інвесторів у 2008 році. Сьогодні ця компанія відома в Україні та за її межами.

Зараз на підприємстві виробляють 100 млн цеглин на рік, які обпалюють в одній з найбільших газових печей у Європі. Клінкерна цегла експортується в 11 країн світу і має гарантію – 100 років.

Заснування компанії «Керамейя» – доказ того, що в Україні можна з нуля збудувати бізнес, який буде успішним у країні та за її межами.

Житомирщина

«Органік Мілк» виробляє 12 тис. тонн органічних молочних продуктів на рік. Високотехнологічний молокопереробний завод збудовано у місті Баранівка за дев’ять місяців на місці колишнього зруйнованого хлібозаводу.

На заводі «Органік мілк» виробляється повністю органічна продукція. Це досягається шляхом замкненого циклу: від вирощування власних кормів, ведення органічного тваринництва до контролю якості на кожному етапі.

Заводу необхідно приблизно 200 тис. куб. м газу на рік.

Рівненщина

Деревообробний завод Kronospan з’явився на Рівненщині цього року завдяки іноземним інвестиціям на суму 400 млн євро. Підприємство сплачуватиме щороку 350 млн грн податків і зборів, з них 25 млн грн підуть до місцевого бюджету для розвитку громад. На ньому працюють 400 місцевих жителів.

У цехах встановлене сертифіковане європейське обладнання, а фільтрувальні системи забезпечують виконання міжнародних екологічних норм. «Рівнегаз» майже завершив газифікацію заводу. Тут працює найбільший в Україні 17-метровий вузол обліку газу.

Хмельниччина

Старокостянтинівський олійний завод – нове підприємство, яке нещодавно відкрилось у Хмельницькій області. Це найбільше та найсучасніше в Європі підприємство компанії «Кернел». На заводі виробляють олію найвищої якості, яку постачатимуть у понад 30 країн.

На підприємстві працює 12-метровий вузол обліку газу — один із найбільших в Україні та єдиний на Хмельниччині. Його виготовили на львівському заводі RGC Production спеціально для високотехнологічного газоспоживчого обладнання підприємства.

Дніпропетровщина

За 23 роки компанія «Біосфера» перетворилася з локального стартапу на міжнародного гіганта, що експортує продукцію до країн Європи, Середньої та Центральної Азії, Південної Америки та Африки. «Біосфера» першою в країні запустила виробництво біорозкладних пакетів для сміття.

А ще в асортиментну лінійку виробника входять ватні диски та палички з органічної бавовни, а також вологі серветки та туалетний папір, що розчиняються у воді. Власний рециклінговий завод переробляє 100% відходів поліетилену, а це 700—800 тонн щомісяця.

Паливом для виробництва є природний газ, що допомагає корпорації реалізувати екологічні проєкти, зокрема виробництво з переробленого пластику.

Трубна продукція «Інтерпайп НТЗ» експортується до 80 країн, а колісна – до 60

«Інтерпайп НТЗ» – надпотужне підприємство Дніпропетровщини, яке дало свіжий імпульс для розвитку регіону, вийшовши на український та міжнародні ринки.

З конвеєра «Інтерпайп» виходять колеса, бандажі, вісі та колісні пари для вантажного, пасажирського та локомотивного залізничного транспорту.

Трубна продукція експортується до 80 країн, а колісна – до 60. Обсяг виробництва становить 385 тис. тонн продукції на рік.

На підприємстві працює понад чотири тисячі осіб.

Разом із газовою компанією «Дніпрогаз» підприємства реалізовували кілька проєктів зі скорочення обсягів споживання газу на виробництві. На «Інтерпайп НТЗ» встановлено єдиний в Україні ультразвуковий вузол обліку газу. Він має надточний облік та інноваційну конструкцію.

Чернігівщина

Дбайливе ставлення до природних ресурсів закладено у виробничі процеси заводу «Добродія Фудз» у селищі міського типу Михайло-Коцюбинському на Чернігівщині – найбільшого в Європі підприємства з виготовлення пластівців із зернових культур.

Це виробництво замкненого циклу з власними полями, елеваторами, переробними цехами. Його запустили 2018 року на місці занедбаного комбікормового заводу. Щороку тут виготовляють 12 тис. тонн пластівців. Свою продукцію завод експортує до 35 країн.

Щоб зберегти 95% користі зерна, виробничий процес складається із семи ступенів очищення та пропарювання артезіанською водою.

На підприємстві встановлена система очищення повітря. Сушать врожай у газифікованих зерносушарках, переробляють на швейцарському обладнанні без хімічного оброблення, а лушпиння не викидають, а використовують для опалення.

«Чернігівський автозавод», збудований в 2003 році, випустив вже понад 17 тисяч пасажирських та шкільних автобусів, тролейбусів, вантажівок і навіть трамваїв. Підприємство займає 14 гектарів, на яких працює шість цехів, газифікованих та обладнаних сучасними гідравлічними пресами, системами лазерного розкрою металу, підйомниками та чотирма сотнями пар рук майстрів своєї справи.

Зараз у Чернігові пасажирів возять 37 тролейбусів «Барвінок» чернігівського автозаводу.

Волинь

Луцьке підприємство «Едельвіка» – це сімейна справа, тут бережуть давні родинні традиції, з яких складається унікальний код нації.

На фабриці виготовляють лляні та конопляні тканини, повертаючись до джерел українського національного вбрання. Основа колекцій – вишиванки. Це єдине в країні підприємство повного виробничого циклу. Тканини, сорочки та сукні експортують до Італії, Чехії, Казахстану, Канади та інших країн.

Щороку 250 фахівців «Едельвіки» виготовляють більш як 1 млн м тканини та понад 150 тис. вишиванок, аксесуарів та елементів декору.

Сучасне високотехнологічне обладнання підприємства не шкодить екології. Тут є випробувальна лабораторія та власна газова котельня з потужностями, економічно вигідними для сушильно-ширильних машин.

Вінниччина

Сьогодні продукцію підприємства «Українське каолінове товариство» у Глухівцях на Вінниччині знають за кордоном. Каолін використовують під час виготовлення санітарних керамічних, порцелянових і фаянсових виробів, гумотехнічної продукції, для виробництва паперу, будівельних матеріалів, скловолокна тощо.

Створене підприємство на базі Глухівецького каолінового комбінату, побудованого 1901 року. У 2007-му завод став частиною всесвітньо відомої групи підприємств Quarzwerke Gruppe. Завдяки німецьким інвестиціям тут запустили дві сучасні виробничі лінії, у 2021 році планують завершити будівництво третьої виробничої лінії зі збагачення каоліну.

Зараз компанія виробляє понад 240 тис. тонн збагаченого каоліну на рік. Майже весь товар експортують у більш ніж 50 країн по всьому світу.

Компанія «Люстдорф» у місті Іллінці на Вінниччині вже 25 років на молочному ринку України. Щоденно завод переробляє 450 тонн молока. Сучасна лабораторія здійснює контроль якості. Компанія дає роботу 1700 правцівникам.

Експорт продукції здійснюється у 25 країн світу, зокрема і ЄС.

Особлива гордість компанії – очисні споруди, аналогів яких немає в Україні. Вони очищають відпрацьовану воду до стану, чистішого, ніж у навколишніх водоймах.

Миколаїв

Порт «Ніка-Тера» – перший в Україні приватний термінал, побудований без участі державних інвестицій. Історія компанії почалася у 1995 році на місці, де колись була затока.

Порт є лідером за потужностями одночасного зберігання зернових в Україні – понад пів мільйона тонн.

Порт має вісім причалів загальною довжиною майже 1900 метрів. Власні залізничні шляхи протяжністю понад 23 км обслуговують 10 локомотивів. Він має дві власні сертифіковані лабораторії, оснащені найсучаснішим обладнанням, які ретельно перевіряють якість продукції.

На території порту працює зерносушарка, яка щороку переробляє 140 тис. тонн зерна. Газифікувати її допоміг «Миколаївгаз», завдяки цьому висока якість зерна зберігається довгий час. Планується реалізація нових проєктів – будівництво зовнішніх газових мереж та газифікація нових комплексів.

Буковина

Компанія «УПГ-Інвест», перший в Україні професійний виробник індичого м'яса преміумякості, почала свою діяльність у Чернівецькій області у 2002 році.

Почали з того, що відбудували та переобладнали занедбану птахофабрику. «До 2002 року на цьому місці були руїни», – згадує керівник компанії Володимир Дзержицький. Потім, модернізуючи виробництво, газифікували всі потужності. Саме тоді з’явилася торговельна марка «Сяйвір», під якою компанія випускає свою продукцію.

За 19 років побудували 52 пташники з новітнім обладнанням в екологічно чистих регіонах Буковини та Прикарпаття.

Нині загальна площа виробничих комплексів становить 85 тис. кв. м, що дає можливість виробляти понад 15 тис. тонн відбірної індичатини на рік.

Компанія годує птицю кормами власного виробництва, які не містять хімічних домішок. Для відстеження якості розробили та запровадили власну систему контролю traceability system.

За невеликий проміжок часу вдалося налагодити постачання продукції не тільки до торговельних мереж в Україні, а й на європейський ринок, та представити її на виставці в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Запоріжжя

«Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого продається в понад 60 країнах. Сьогодні кожна п’ята тонна українського металу зроблена на цьому комбінаті.

Перероблення руди, аглодоменний переділ, виплавка сталі та виробництво сталевого прокату не обходяться без природного газу. Щороку завод споживає 200 млн куб. м природного газу, який доставляє «Запоріжгаз».

Тут багато уваги приділяють захисту довкілля та зараз вивчають досвід використання водню разом із природним газом. Це дозволить значно зменшити викиди в атмосферу. Регіональна газова компанія ще у 2020 році розпочала реалізацію проєкту зеленої енергетики. Цього року Секретаріат енергетичного співтовариства визнав його найбільшим дослідницьким проєктом.

Рівне

«Рівнеазот» Ostchem — один із найбільших заводів хімічної промисловості країни. Він у переліку підприємств, що мають стратегічне значення для безпеки та економіки держави. Це одне із бюджетотвірних підприємств Рівного, тут працюють 2,5 тис. жителів області.

На заводі застосовують новітні технології, усі процеси автоматизовані відповідно до міжнародних стандартів.

На підприємстві виробляють мінеральні добрива та адипінову кислоту. Природний газ тут використовують як сировину, виготовляючи два різновиди селітри: звичайну та вапняково-аміачну.

Добрива підприємства використовують не лише на полях України, а й у 40 країнах, куди завод експортує продукцію.

Кривий Ріг

Південний гірничо-збагачувальний комбінат сьогодні залишається флагманом гірничорудної галузі України.

За 60 років на комбінаті видобули понад 1,5 млрд тонн залізорудної руди, виробили майже 740 млн тонн концентрату та понад 363 млн тонн агломерату. Зараз на підприємстві працюють 6 тис. осіб.

На ПГЗК уперше в галузі випробували нові типи буріння та провели короткоуповільнене підривання під час масових вибухів. Саме тут впровадили такі прогресивні рішення як багатостадійна схема глибокого збагачення магнетитових кварцитів, принципово нова схема виробництва залізорудних окатишів, провели перші промислові випробування збагачення окиснених руд тощо.

Харків

«Турбоатом» – це флагман українського турбобудування, що виготовив 2 тис. турбін для чотирьох континентів. Турбіни заводу працюють на електростанціях 45 країн у Європі, Азії, Африці та Америці.

Складну наукомістку енергетичну продукцію виготовляють на унікальному обладнанні та це неможливо зробити без енергоносіїв, зокрема газу.

Малинівський склозавод розташований у Чугуївському районі Харківської області. Він спеціалізується на виробництві різноманітної склотари для лікеро-горілчаної та консервної промисловості.

Компанія виробляє продукцію за допомогою сучасного європейського обладнання. Продуктивність цього обладнання дозволяє випускати велику кількість пляшок за короткий час. Проєктна потужність підприємства на місяць – 18 млн склянок та банок. Експортують малинівську склотару і на ринок Європейського Союзу.

Закарпаття

Закарпатський завод «Єврокар» – офіційний виробник Škoda в Україні. Це підприємство є одним з найбільших наших виробників легкових автомобілів, на якому створено виробництво за стандартами Volkswagen Group.

З 2001 року на заводі «Єврокар» випускалися моделі автомобілей брендів Volkswagen, Audi, Seat і Škoda. Зараз усі виробничі потужності підприємства віддані під виробництво автомобілів Škoda. Тільки за минулий рік з конвеєра «Єврокар» вийшло 3386 авто. А загалом завод випустив майже 200 тис. машин.

Імпортуючи необхідні деталі в Україну, підприємство сплатило 0,5 млрд грн митних платежів до державного бюджету. Загальний обсяг інвестицій у «Єврокар» – $250 млн.

Імпортуючи необхідні деталі в Україну, підприємство сплатило 0,5 млрд грн митних платежів до державного бюджету. Загальний обсяг інвестицій у «Єврокар» — $250 млн.

Львів

Виробничі потужності ТМ «Галичина» розташовані на Західній Україні: у містечку Радехів Львівської області. Спочатку завод виробляв масло та згущене молоко, а потім його поступово модернізували; почалося виробництво сметани та молока. Після 2000 року був здійснений запуск виробництва кефіру та йогурту. Він відкрив нову сторінку в історії компанії та заводу. «Галичина» зростала, а продукція ставала дедалі затребуванішою.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.