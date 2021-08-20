Стало відомо, в яких торгових мережах українці витрачають найбільше грошей

Найдохідніші торгові мережі України за підсумками 2020 року «АТБ» та «Сільпо»

До числа найбільш дохідних компаній України за підсумками 2020 року увійшли підприємства з секторів роздрібної торгівлі, нафтовидобувної галузі, електроенергетики, металургії тощо. Очолює топ – мережа супермаркетів «АТБ». Про це йдеться у матеріалі «Главкома» 1000 українських компаній, які отримали найбільший дохід у 2020 році (список).

До першої сотні компаній, які задекларували найбільший дохід за підсумками 2020 року, увійшли провідні українські торгівельні мережі.

Беззаперечним лідером виявилося ТОВ «АТБ-маркет», якому у 2020 році вдалося згенерувати 123,9 млрд грн чистого доходу. Такий показник забезпечує АТБ лідерство не тільки серед торговельних мереж, а і перше місце у загальному списку українських компаній за рівнем доходів.

Сьомою у загальному списку та другою серед торговельних мереж із показником 64,4 млрд. грн. є ТОВ «Сільпо-фуд».

Третьою за доходами у секторі роздрібної торгівлі стала компанія «Епіцентр К». Ця мережа торговельних центрів у 2020 році задекларувала 50,4 млрд грн, опинившись на 16 місці.

Четвертою у секторі торгівлі йде «Метро Кеш енд Кері Україна» із 21,5 млрд грн, компанія посідає 40 місце у загальному рейтингу дохідності серед українських компаній.

Всього на 2,5 млрд. грн. менше за «Метро» згенерувало у 2020 році ТОВ «Розетка. УА». Із результатом у 18 млрд грн цей інтернет-магазин та маркетплейс опинився на 46 місці першої тисячі українських компаній за доходами.

58 місце у рейтингу – за ТОВ «Фора» (мережа продовольчих маркетів біля дома), чистий дохід якого у 2020 році склав 16,4 млрд грн.

ТОВ «Комфі трейд» із 16,2 млрд (62 місце). 14,1 млрд грн вдалося згенерувати ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», яке посідає 67 позицію у загальному рейтингу 1000 компаній із найвищим показником чистого доходу за результатами року.

Нагадаємо, у першій п’ятірці підприємств, які задекларували найбільший дохід у минулому році, крім АТБ опинились «Нафтогаз», ММК Ілліча, «Укрзалізниця» та «Кернел». У ТОП-1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році опинилися 66 підприємств, що спеціалізуються на роздрібній торгівлі.