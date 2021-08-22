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    Економіка та фінанси

    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Прикарпаття

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    За 30 років Незалежності в Україні з&rsquo;явилося багато промислових підприємств, створювалася нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання - 30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Прикарпаття
    За 30 років Незалежності в Україні з’явилося багато промислових підприємств, створювалася нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання

    Держпідприємство «Карпати» виготовляє комплектуючі для європейських автомобілів

    Виробниче об’єднання «Карпати» – державне підприємство, на якому виробляється нервова система автомобілів європейських марок Škoda, Opel та Audi. У найближчих планах — виробництво кабельно-провідникової продукції для електрокарів. А починалося все з виробництва акустичних систем, магнітофонів і радіоприймачів.

    ВО «Карпати» – приклад переродження промисловості, яка зуміла знайти своє місце у сучасному світі.

    З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

    Детальніше читайте тут:
    Теги: економіка автомобіль РГК Opel Audi
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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Прикарпаття