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    Під Києвом два легковики зіткнулися лоб у лоб (фото)

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    Внаслідок ДТП автомобілі потрощені - Під Києвом два легковики зіткнулися лоб у лоб (фото)
    Внаслідок ДТП автомобілі потрощені
    Фото: ДСНС

    Один із водіїв отримав тяжкі травми

    19 серпня ввечері на автошляху поблизу с. Гора Бориспільського району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    За попередніми даними, потрібна була деблокація постраждалого.

    До місця події було направлено черговий караул 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль.

    Особовим складом було знеструмлено автомобілі та змито пальне з проїжджої частини.

    До робіт було залучено одну одиницю аварійно-рятувальної техніки та чотири чоловіки особового складу.

    За даними свідків, автомобілі зіткнулися лоб у лоб. Один із водіїв отримав тяжкі травми і перебував у критичному стані.

    Причина ДТП з'ясовується.

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    Під Києвом два легковики зіткнулися лоб у лоб (фото)
    Під Києвом два легковики зіткнулися лоб у лоб (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на 20 серпня в Запорізькій області, на автодорозі Харків–Сімферополь сталася аварія, в якій загинуло чотири людини, з них двоє дітей.

    Теги: ДТП ДСНС водій Київщина автомобіль рятувальники
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    Під Києвом два легковики зіткнулися лоб у лоб (фото)