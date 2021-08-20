Під Києвом два легковики зіткнулися лоб у лоб (фото)

Один із водіїв отримав тяжкі травми

19 серпня ввечері на автошляху поблизу с. Гора Бориспільського району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За попередніми даними, потрібна була деблокація постраждалого.

До місця події було направлено черговий караул 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль.

Особовим складом було знеструмлено автомобілі та змито пальне з проїжджої частини.

До робіт було залучено одну одиницю аварійно-рятувальної техніки та чотири чоловіки особового складу.

За даними свідків, автомобілі зіткнулися лоб у лоб. Один із водіїв отримав тяжкі травми і перебував у критичному стані.

Причина ДТП з'ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на 20 серпня в Запорізькій області, на автодорозі Харків–Сімферополь сталася аварія, в якій загинуло чотири людини, з них двоє дітей.