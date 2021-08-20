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    Флагшток, що впав у Харкові, розчавив Lexus чиновника (фото)

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    Караваєв відповідає за всі будівельні підряди в Херсоні й комунікує з підрядниками - Флагшток, що впав у Харкові, розчавив Lexus чиновника (фото)

    Караваєв відповідає за всі будівельні підряди в Херсоні й комунікує з підрядниками

    Фото most.ks.ua

    Джерела видання повідомили, що на момент падіння флагштока Караваєв був у машині та встиг вистрибнути

    Величезний 70-метровий флагшток із тризубом, що впав у Херсоні, розчавив автомобіль Lexus, який був поруч припаркований. Місцеве видання «Мост» стверджує, що розчавлений Lexus належав Віталію Караваєву, який є заступником директора Департаменту розвитку територій Херсонської облради та відповідає за всі будівельні підряди й комунікує з підрядниками.

    Джерела видання повідомили, що на момент падіння флагштока Караваєв був у машині та встиг вистрибнути.

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    Флагшток, що впав у Харкові, розчавив Lexus чиновника (фото)
    Флагшток, що впав у Харкові, розчавив Lexus чиновника (фото)
    Флагшток, що впав у Харкові, розчавив Lexus чиновника (фото)

    У соцмережах уже встигли покепкувати з події. Зокрема екоактивіст Євген Істребін на сторінці у Facebook написав: «Пропоную увійти до Книги рекордів Гіннеса-падіння найвищого флагштоку.

    Дякую, дуже дякую...Найсмішніше те, що Лексус також розчавив чиновник, який відповідає за будівництво.

    Дійсно, якесь сміття відбувається. Вакцинація в дупі, а ці клоуни будують всілякі флагштоки, які нікому не потрібні. Для клоунів нагадую, що райдержадміністрація – це в першу чергу громадяни, люди. Не мости, не дороги, не флагштоки, а саме люди. Якщо держава дозволяє збільшувати смертність, то така держава».

    Нагадаємо, в Херсоні упав гігантський флагшток, який обласні органи встановлювали у Парку Слави, за завданням Офісу Президента.

    До слова, міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України.

    До Дня Незалежності України Ніагарський водоспад на кордоні Канади і США підсвітять у синьо-жовті кольори.

    Теги: дороги будівництво держава автомобіль Херсон вакцинація Євген Істребін Lexus
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    Флагшток, що впав у Харкові, розчавив Lexus чиновника (фото)