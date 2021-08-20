Флагшток, що впав у Харкові, розчавив Lexus чиновника (фото)

Караваєв відповідає за всі будівельні підряди в Херсоні й комунікує з підрядниками

Джерела видання повідомили, що на момент падіння флагштока Караваєв був у машині та встиг вистрибнути

Величезний 70-метровий флагшток із тризубом, що впав у Херсоні, розчавив автомобіль Lexus, який був поруч припаркований. Місцеве видання «Мост» стверджує, що розчавлений Lexus належав Віталію Караваєву, який є заступником директора Департаменту розвитку територій Херсонської облради та відповідає за всі будівельні підряди й комунікує з підрядниками.

Джерела видання повідомили, що на момент падіння флагштока Караваєв був у машині та встиг вистрибнути.

У соцмережах уже встигли покепкувати з події. Зокрема екоактивіст Євген Істребін на сторінці у Facebook написав: «Пропоную увійти до Книги рекордів Гіннеса-падіння найвищого флагштоку.

Дякую, дуже дякую...Найсмішніше те, що Лексус також розчавив чиновник, який відповідає за будівництво.

Дійсно, якесь сміття відбувається. Вакцинація в дупі, а ці клоуни будують всілякі флагштоки, які нікому не потрібні. Для клоунів нагадую, що райдержадміністрація – це в першу чергу громадяни, люди. Не мости, не дороги, не флагштоки, а саме люди. Якщо держава дозволяє збільшувати смертність, то така держава».

Нагадаємо, в Херсоні упав гігантський флагшток, який обласні органи встановлювали у Парку Слави, за завданням Офісу Президента.

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