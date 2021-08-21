30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Рівненщина
Завод Kronospan обладнаний сертифікований європейське обладнання
Деревообробний завод Kronospan з’явився на Рівненщині цього року завдяки іноземним інвестиціям на суму 400 млн євро. Підприємство сплачуватиме щороку 350 млн грн податків і зборів, з них 25 млн грн підуть до місцевого бюджету для розвитку громад. На ньому працюють 400 місцевих жителів.
У цехах встановлене сертифіковане європейське обладнання, а фільтрувальні системи забезпечують виконання міжнародних екологічних норм. «Рівнегаз» майже завершив газифікацію заводу. Тут працює найбільший в Україні 17-метровий вузол обліку газу.
З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.