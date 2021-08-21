30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Рівненщина

За 30 років Незалежності в Україні з’явилося багато промислових підприємств, створювалася нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

Завод Kronospan обладнаний сертифікований європейське обладнання

Деревообробний завод Kronospan з’явився на Рівненщині цього року завдяки іноземним інвестиціям на суму 400 млн євро. Підприємство сплачуватиме щороку 350 млн грн податків і зборів, з них 25 млн грн підуть до місцевого бюджету для розвитку громад. На ньому працюють 400 місцевих жителів.

У цехах встановлене сертифіковане європейське обладнання, а фільтрувальні системи забезпечують виконання міжнародних екологічних норм. «Рівнегаз» майже завершив газифікацію заводу. Тут працює найбільший в Україні 17-метровий вузол обліку газу.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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