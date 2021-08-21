30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Житомирщина

За 30 років Незалежності в Україні з’явилося багато промислових підприємств, створювалася нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

Високотехнологічний молокопереробний завод збудовано у місті Баранівка на місці колишнього хлібозаводу

«Органік Мілк» виробляє 12 тис. тонн органічних молочних продуктів на рік. Високотехнологічний молокопереробний завод збудовано у місті Баранівка за дев’ять місяців на місці колишнього зруйнованого хлібозаводу.

На заводі «Органік мілк» виробляється повністю органічна продукція. Це досягається шляхом замкненого циклу: від вирощування власних кормів, ведення органічного тваринництва до контролю якості на кожному етапі.

Заводу необхідно приблизно 200 тис. куб. м газу на рік.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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