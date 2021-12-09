Сезони енергетичної моди. Що показали українські виробники на виставці у Мілані

Enlit Europe – форум змін в енергетиці заради екологічно чистого майбутнього

На міжнародному енергетичному форумі Enlit Europe, який нещодавно пройшов у Мілані, українська Регіональна газова компанія (РГК) представила перше вітчизняне газорегулювальне обладнання, яке здатне працювати зі сумішами водню та природного газу.

Форум цей знаковий: його тематика охоплює весь спектр змін в енергетиці заради екологічно чистого майбутнього планети. У виставці взяли участь такі відомі компанії, як BASF, Siemens, Hyundai та Panasonic.

Виставка у Мілані на початку зими зібрала найвідоміших виробників обладнання для енергетики: BASF, Siemens, Hyundai, Panasonic

Підготовлені до водню

На виставці Enlit Europe Регіональна газова компанія презентувала продукцію свого підрозділу RGC Production – електроніку для газового сектора (лічильники для онлайн-обліку споживання газу та індикатори витоку). Головний експонат нашого стенду – шафовий газорегуляторний пункт (ШГРП), здатний забезпечувати доставку в газорозподільні мережі як звичайний метан, так і його суміш із 20% водню, що зменшує викиди парникових газів. Подібні пристрої вже отримали назви H2Ready, буквально «готові до водню».

«Декарбонізація та розвиток чистих видів енергії – основний тренд сучасної енергетики. Тому РГК разом із провідними енергетичними компаніями досліджує можливості водню та інших зелених синтетичних газів. Тут важливі нові технології, і ми – частина цього руху», – зазначив у Мілані директор Регіональної газової компанії Олег Ніконоров.

Наше газове обладнання вийшло на міжнародний рівень (фото: rgc.ua)

Успішні випробування

Шафні газорегуляторні пункти у газовому господарстві – річ украй необхідна. Цей технологічний пристрій призначений для зниження тиску газу та підтримки його на заданих рівнях у газорозподільних мережах. У магістральних газопроводах тиск, наприклад, – кілька атмосфер, а у газовій конфорці він має бути вже 0,03 атмосфери. Якщо не забезпечити зниження тиску, можна лише уявити, що станеться.

Компанія РГК, яка з 2020 року успішно проводить дослідження з використання водневих сумішей у газорозподільних мережах, паралельно розпочала виробництво обладнання, яке здатне працювати з воднем, газом набагато більш летючим, ніж метан. Щоб було зрозуміліше, якщо молекула метану – це яблуко, то молекула водня – вишня.

На даний момент вже працює два заводи RGC Production у Львові та Дніпрі, кожне підприємство здатне виробляти на рік 1250 газорозподільних шаф. На початку 2022 року планується відкриття третього підприємства у Вінниці з аналогічними виробничими потужностями.

Жовті шафи із «начинкою» (переплетені труби та різні датчики) – це газорегуляторні пункти на водневій ділянці Чугуївського полігону Харківської області перед початком випробувань. (фото: glavcom.ua)

Як вже повідомляв «Главком», 6 вересня 2021 року розпочалися випробування інноваційних газових розподільних пунктів на суміші з природного газу та водню (20%). Тестування проводилися рівно місяць на п'яти водневих полігонах Регіональної газової компанії у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Житомирській та Харківській областях та завершились успішно.

До речі, кожен етап тестування було проведено під наглядом експертів відомої французької компанії Bureau Veritas (вона працює у сфері сертифікації та інспекції обладнання з 1828 року), які дали позитивний высновок.

Курс на Європу

Керівник RGC Production Олександр Волович під час бесіди з «Главкомом» запевнив, що ця продукція не поступається західним аналогам. «Вона в чомусь навіть краща. У нас є власне конструкторське бюро. На відміну від багатьох заводів у Європі чи США, де все обладнання виробляється на різних підприємствах, а потім збирається, на наших підприємствах – замкнутий цикл виробництва. Майже все обладнання своє. Шафи RGC Production збираються на заклепках і менше схильні до корозії, гарантія – 20 років», – зазначив Волович.

Олександр Волович має намір вивести у 2022 році продукцію RGC Production на європейський ринок (фото: e-b.com.ua)

За словами керівника RGC Production, єдине, що компанія поки що купує за кордоном – це регулятори (продукція італійської Pietro Fiorentini, сертифікована на роботу з воднем). Але до 2025 року українців почнуть виготовляти регулятори самостійно. А після участі у міжнародному енергетичному форумі Enlit Europe, з 2022 року мають намір експортувати свою продукцію.

Вже зараз інноваційні газорозподільні шафи мають великий попит на внутрішньому ринку. Як приклад – цього року АТ «Рівнегаз» замінило понад 70 застарілих газорегуляторних пунктів. І планові заміни, за словами технічного директора «Рівнегазу» Олександра Клімчука, входять до комплексу заходів із модернізації та редизайну газорозподільної системи компанії на наступний рік.

До речі, воднева програма РГК стала одним із 750 проектів, які були відібрані Європейським альянсом з чистого водню (створеного під егідою Європейської комісії) та увійшли до його портфелю інвестиційних проектів. Це дуже оптимістичний факт з огляду на те, що український уряд підтримує зараз водневі ініціативи лише на словах.

Як сказав «Главкому» директор зі стратегії розвитку та керівник водневого проекту РГК Станіслав Казда: «Фінансової підтримки – жодної. Спасибі хоч не заважають».

Андрій Кузьмін, «Главком»