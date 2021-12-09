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    У Вінниці комунальники продовжують боротися з ожеледицею

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    25 одиниць спецтехніки посипали дороги та тротуари міста протиожеледними засобами - У Вінниці комунальники продовжують боротися з ожеледицею
    25 одиниць спецтехніки посипали дороги та тротуари міста протиожеледними засобами

    Сьогодні, 9 грудня, у місті очікується туман

    У Вінниці звечора, 8 грудня, комунальні служби обробляють вулиці та дороги міста, щоб уникнути утворювання крижаної кірки. Також з шостої години ранку працюють 300 двірників, які посипали доріжки протиожеледною сумішшю.

    «Вчора, з 19:30, 25 одиниць спецтехніки посипали дороги та тротуари міста протиожеледними засобами. Повторно обробили вулиці й під ранок, зокрема й на приєднаних територіях. В разі потреби будемо працювати і вдень», - розповів начальник відділу утримання об’єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Вячеслав Хілінський.

    Однак поблизу закладів торгівлі, громадського харчування, офісів, установ і організацій - прибирати повинні їхні керівники або власники. Така норма передбачена в Правилах благоустрою міста, виконання якої контролює Муніципальна варта.

    «8 грудня працівники Муніципальної варти перевірили 235 крамниць, офісів, кав’ярень та інших установ на прибирання території поруч. Фахівці cклали 71 припис на власників комерційних приміщень та зробили 108 усних зауважень. Власники та керівники закладів відразу на них відреагували. Сьогодні продовжуємо контролювати», - додав керівник комунального підприємства «Муніципальна варта» Віталій Чигур.

    За прогнозами синоптиків Вінницького обласного центру з гідрометеорології, сьогодні, 9 грудня, у місті очікується туман. Стовпчики термометра опустяться до нуля градусів, будуть невеликі опади та на дорогах триматиметься ожеледиця. Водіїв просять бути обережними за кермом, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та тротуарах, б не перешкоджати роботі спецтехніки.

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    Теги: дороги Вінниця
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    У Вінниці комунальники продовжують боротися з ожеледицею