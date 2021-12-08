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    У Вінниці через ожеледицю травмувалися 80 пішоходів

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    Дороги, тротуари та зупинки громадського транспорту протиожеледною сумішшю посипають 28 машин - У Вінниці через ожеледицю травмувалися 80 пішоходів
    Дороги, тротуари та зупинки громадського транспорту протиожеледною сумішшю посипають 28 машин
    фото Суспільне

    Посипати протиожеледною сумішшю прибудинкові двори багатоповерхівок у Вінниці комунальники почали ще з 6-ї ранку

    Сьогодні, у Вінниці протягом дня у травмпункті міської лікарні швидкої медичної допомоги потрапило пацієнтів вдвічі більше, аніж зазвичай. Усе через ожеледицю. Про це повідомляє «Суспільне».

    Як розповів заступник медичного директора лікарні Валерій Надольський, станом на 16-ту годину до закладу звернулися майже 80 вінничан. Важких пацієнтів, каже, не було. У коридорі утворилась черга.

    «Травми зазвичай не дуже важкі – в основному це кінцівки, рука, нога, ребра. Зараз рентгенобстеження, потім знову огляд, встановлюють діагноз. Ми на цей випадок тримаємо резерв ліжковий і завжди зможемо розмістити, покласти. Якщо будуть такі травми, що потребують стаціонарного лікування, ми його надамо», – уточнив Надольський.

    Посипати протиожеледною сумішшю прибудинкові двори багатоповерхівок у Вінниці комунальники почали ще з 6-ї ранку. Працюють близько трьох сотень двірників. Дороги, тротуари та зупинки громадського транспорту протиожеледною сумішшю посипають 28 машин.

    Тим часом у Києві через ожеледицю вже сталося понад 100 ДТП.

    Теги: ДТП прогноз погоди дороги Вінниця
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    У Вінниці через ожеледицю травмувалися 80 пішоходів