62 коп. на 1 метр газопроводів передбачено на безпеку мереж в діючому тарифі АТ «Житомиргаз»



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З початку року бригади аварійно-диспетчерської служби АТ «Житомиргаз» здійснили понад 9700 виїздів на виклики споживачів

В діючому тарифі на розподіл газу для АТ «Житомиргаз» на безпеку мереж закладено в 10 разів менше необхідного. На 1 км газопроводу передбачено лише 623 грн. в рік. Аби повністю замінити застарілі газопроводи впродовж 5 років потрібно близько 450 млн. грн.

Станом на липень місяць 2020 року АТ «Житомиргаз» експлуатує 800 км газопроводів, які вичерпали амортизаційний період експлуатації. Для модернізації газорозподільної системи області необхідно 90-100 млн. грн на рік впродовж п’яти років. Зараз обсяг інвестицій АТ «Житомиргаз» складає тільки 8,5 млн. грн. Цього вистачає тільки на часткову заміну та капітальний ремонт ділянок газових мереж.

Кількість споруд і мереж, які приходять в непридатний стан через своє старіння — з кожним роком тільки збільшується. Через нестачу фінансування компанія не має змоги проводити вчасне відновлення та ремонт, заміну обладнання у відповідності з рекомендованими термінами експлуатації, яке сьогодні працює на системах газопостачання.

«При сьогоднішніх обсягах розподілу газу, потужність систем газопостачання у Житомирській області задіяна тільки на 26%, що потребує рішень по оптимізації (редизайну) систем газопостачання, – сказав Сергій Колесник, директор технічний АТ «Житомиргаз». - Це покращить якість доставки газу і здешевить експлуатацію системи для споживача»

Граничний термін експлуатації газорегуляторного обладнання та станцій катодного захисту становить — 18 років. На даний час в експлуатації більше 25 років знаходиться 323 ГРП (56%), 493 ШРП (28%) та 583 (48%) засоби електрохімзахисту.

Обсяг капітальних інвестицій беззаперечно має бути збільшено мінімум в 5-6 разів, ніж компанія отримує сьогодні. Це дасть змогу в майбутньому вийти на планові роботи по щорічній заміні газових мереж та споруд, які прийшли в непридатність згідно термінів експлуатації та Актів оцінки технічного стану.

З початку року бригади аварійно-диспетчерської служби АТ «Житомиргаз» здійснили понад 9700 виїздів на виклики споживачів. Щодня диспетчерські служби отримують близько 50 дзвінків. За статистикою значна частина викликів пов'язана з підозрою витоку газу на внутрішньобудинкових мережах. 26 аварійних бригад цілодобово працюють для забезпечення безперебійної та безпечної доставки природного газу споживачам Житомирщини, оперативно локалізують аварійні ситуації, усувають витоки газу.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.