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    Коронавірус і карантин: Кличко звітує про ситуацію в Києві

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    Мер Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Коронавірус і карантин: Кличко звітує про ситуацію в Києві
    Мер Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Мер також розповідає, що відбувається на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту

    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень у зв’язку із поширенням коронавірусу.

    Так, столичний голова інформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки протоколів про порушення правил роботи склали в столиці;
    • на яких київських пляжах досі заборонено купатися;
    • про те, що відбувається на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту та які мости і шляхопроводи ремонтують в столиці;
    • коли можна буде розрахуватися банківськими картками в наземному громадському транспорті;
    • про плани реконструкції Майдана та Хрещатика;
    • як місто реагуватиме на ситуацію, коли через самовільно встановлений шлагбаум на Русанівських садах померла людина.

    Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19.  За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.

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