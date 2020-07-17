Коронавірус і карантин: Кличко звітує про ситуацію в Києві

Коронавірус і карантин: Кличко звітує про ситуацію в Києвітрансляція
Мер Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Мер також розповідає, що відбувається на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень у зв’язку із поширенням коронавірусу.
Так, столичний голова інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки протоколів про порушення правил роботи склали в столиці;
- на яких київських пляжах досі заборонено купатися;
- про те, що відбувається на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту та які мости і шляхопроводи ремонтують в столиці;
- коли можна буде розрахуватися банківськими картками в наземному громадському транспорті;
- про плани реконструкції Майдана та Хрещатика;
- як місто реагуватиме на ситуацію, коли через самовільно встановлений шлагбаум на Русанівських садах померла людина.
Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.
Читайте також: