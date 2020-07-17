Коронавірус і карантин: Кличко звітує про ситуацію в Києві трансляція



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Мер Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Мер також розповідає, що відбувається на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту

Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень у зв’язку із поширенням коронавірусу.

Так, столичний голова інформує:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

скільки протоколів про порушення правил роботи склали в столиці;

на яких київських пляжах досі заборонено купатися;

про те, що відбувається на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту та які мости і шляхопроводи ремонтують в столиці;

коли можна буде розрахуватися банківськими картками в наземному громадському транспорті;

про плани реконструкції Майдана та Хрещатика;

як місто реагуватиме на ситуацію, коли через самовільно встановлений шлагбаум на Русанівських садах померла людина.

Нагадаємо, станом на ранок 17 липня у Києві підтверджено 6689 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 76 осіб.

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