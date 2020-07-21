Вночі біля Харкова зламався поїзд Hyundai



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Потяг Hyundai зламався

Пасажирів доставляли на станцію за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у дві години

Потяг Hyundai сполученням Київ – Харків зламався в Люботині, не доїхавши до Харкова. Фахівці «Укрзалізниці та Hyundai Rotem з’ясовують причини зупинки поїзда № 726.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова. Пасажирів рейсу доправили до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що поїзди Hyundai купили ще за часів президента Віктора Януковича напередодні проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу. Поїзди здійснюють міжрегіональні перевезення у форматі «Інтерсіті+».

Нагадаємо, позаминулої ночі на перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок вантажні потяги. Через це на кілька годин було затримано рух 12 пасажирських поїздів.