У Києві почали асфальтувати Шулявський шляхопровід: відео



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У Києві почали асфальтувати Шулявський шляхопровід

Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для мешканців столиці

У Києві почали асфальтувати Шулявський шляхопровід, що вже понад рік перебуває на реконструкції.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook та опублікував відео про те, як відбуваються роботи.

«На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування. Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для мешканців столиці», - зазначив Кличко. Читайте також У КМДА анонсували капітальний ремонт Хрещатика та Майдану Незалежності, але не цьогоріч.

За його словами, крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, упорядковують підземний пішохідний перехід. Також облаштують прилеглу територію.

Нагадаємо, реконструкція Шулявського мосту почалась навесні 2019 року. Автомобільний рух мостом було відновлено наприкінці грудня 2019 року.

Тривають роботи з облаштування з’їздів. Загальна вартість реконструкції розв’язки на початку робіт становила 830,12 млн грн, тривалість будівництва - 17 місяців.

Пізніше влада Києва заявила про зростання вартості проекту через значні зміни у проектних рішеннях.