74 тис. споживачів газу в Запорізькій області отримують пільги на газ в грошовій формі



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Тепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не газопостачальні компанії

З жовтня 2019 роки для майже 74 тис. споживачів газу Запорізької області монетизовані пільги. Тепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не газопостачальні компанії.

Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг надходять споживачам двома способами: готівкою на руки, або за безготівковим розрахунком на рахунку в Ощадбанку.

«Частина клієнтів, які до 15 жовтня подали відповідні заяви до органів соціального захисту населення, отримують кошти монетизованих пільг на руки готівкою. Вони повинні сплатити 100% суми, зазначеної в рахунку, самостійно. Для цього споживач може вибрати будь-який банк, відділення пошти або платіжну систему», - говорить директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.

Інші пільговики, а таких в Запорізькій області 64 тис., отримують кошти монетизованної пільги на рахунки в Ощадбанку. Вони, як і раніше, платять частину платежу, а суму пільги постачальнику газу за них перерахує «Ощадбанк». Про платежі банк інформує споживача sms-повідомленням. Комісію за проведення такої операції Ощадбанк не утримує.

З питань надання та розрахунку пільг споживачі газу можуть звертатися в органи соціального захисту на місцях - УПСЗН. Відповідальність за своєчасне перерахування коштів монетизованної допомоги відповідає АТ «Ощадбанк».

Щоб уникнути непорозумінь, споживачі газу можуть контролювати стан свого особового рахунку, нарахування і платежі онлайн - в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua.