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    Газові переговори. Коболєв розказав, який козир з рук Росії вибила Україна

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    Газові переговори. Коболєв розказав, який козир з рук Росії вибила Україна

    Відокремлення ГТС України від Нафтогазу має бути завершене за кілька днів

    Процес по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга) допоможе Україні в переговорах з Росією щодо транзиту газу.

    Про це повідомив в фейсбук голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв.

    У вівторок, 17 грудня, Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського Союзу схвалив сертифікацію оператору газотранспортної системи України. Тепер рішення про відділення ГТС від «Нафтогазу» повинна схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

    «Відокремлення ГТС України від Нафтогазу має бути завершене за кілька днів. Сьогодні Секретаріат Енергетичного співтовариства зробив фінальний крок зі свого боку і погодив сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України», як оператора нашої газотранспортної системи. Сьогодні ж Оператор ГТС подав до НКРЕКП останні документи, необхідні для сертифікації та ліцензування права транспортувати газ з 1 січня 2020 року», — пояснив Коболєв.

    Після фінальних рішень НКРЕКП оператор буде повністю готовий до роботи, а анбандлінг — завершено.

    «З 1 січня 2020 року він отримає в управління від держави українську ГТС, а ми передамо цю компанію у власність Магістральних газопроводів України, які на 100% належать Міністерству фінансів. Таким чином, анбандлінг буде завершено, і на українському ринку запрацює новий незалежний оператор ГТС», — додав голова «Нафтогазу».

    Коболєв також підкреслив, що це важливий крок, який допоможе Україні в переговорах з Росією щодо транзиту газу.

    «На черговому раунді транзитних переговорів, який відбудеться післязавтра у Берліні, російська сторона вже не зможе піддавати сумніву здатність України швидко завершити анбандлінг та перейти на європейські правила роботи», — підсумував він.

    Наразі між Нафтогазом та Газпромом діє угода, у межах якої Газпром зобов’язаний постачати газу через українську ГТС до Європи. Однак термін цієї угоди спливає 31 грудня 2019 року, що надасть можливість Росії перекрити «трубу» вже з 1 січня 2020 року, адже нової угоди про транзит все ще не уклали.

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    Як повідомлялося, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній.

    НКРЕКП США газ Газпром санкції Андрій Коболєв транзит документи ГТС
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