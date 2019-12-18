Відокремлення ГТС України від «Нафтогазу» має бути завершене за кілька днів

Андрій Коболєв Голова правління НАК «Нафтогаз України»

Андрій Коболєв

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На українському ринку вже незабаром запрацює новий незалежний оператор ГТС

Секретаріат Енергетичного співтовариства зробив фінальний крок зі свого боку і погодив сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України», як оператора нашої газотранспортної системи.

Сьогодні ж Оператор ГТС подав до НКРЕКП останні документи, необхідні для сертифікації та ліцензування права транспортувати газ з 1 січня 2020 року.

Після фінальних рішень НКРЕКП Оператор буде повністю готовий до роботи. З 1 січня 2020 року він отримає в управління від держави українську ГТС, а ми передамо цю компанію у власність Магістральних газопроводів України, які на 100% належать Міністерству фінансів. Таким чином, #анбандлінг буде завершено, і на українському ринку запрацює новий незалежний оператор ГТС.

На черговому раунді транзитних переговорів, який відбудеться післязавтра у Берліні, російська сторона вже не зможе піддавати сумніву здатність України швидко завершити анбандлінг та перейти на європейські правила роботи.

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