89% споживачів газу в Україні забезпечені приладовим обліком газу



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У зв'язку із новими вимогами законодавства, загальнобудинковий облік газу необхідно впродовж двох років замінити на квартирний

Компанії - оператори ГРМ на початок 2019 року забезпечили облік газу із використанням лічильників для більш ніж 11 млн домогосподарств. Із них 1,1 млн - завдяки встановленню загальнобудинкових лічильників, відповідно до рішень НКРЕКП. У зв'язку із новими вимогами законодавства, загальнобудинковий облік газу необхідно впродовж двох років замінити на квартирний, що потребує додаткового фінансування та відповідного підвищення тарифу на розподіл газу. Без таких змін неможливо забезпечити 100% приладовий облік споживання газу.

Станом на початок 2019 року група компаній РГК забезпечила для споживачів природного газу рівень приладового обліку вищий, ніж в середньому по Україні. У операторів ГРМ, що працюють під брендом РГК, цей показник вже перевищив 91%. Впродовж останніх п'яти років обліком газу було забезпечено 1,6 млн споживачів газу, з яких майже третина - 0,52 млн – за рахунок загальнобудинкових вузлів обліку газу, які були встановлені згідно рішень НКРЕКП.

Забезпечення обліком споживачів природного газу*

2014 2015 2016 2017 2018 Встановлено, тис. шт. 207 178 254 234 225 Частка споживачів з лічильниками,% 73 75 77 79 91

*За даними групи компаній РГК

Відповідно до прийнятого у 2018 році Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», до 2021 року загальнобудинкові лічильники газу необхідно замінити на квартирні прилади обліку. Через такі вимоги законодавства, кількість необхідних до встановлення впродовж двох років лічильників газу по групі РГК зростає із 0,88 млн до 1,4 млн приладів – що потребує відповідного підвищення фінансування, закладеного у тарифах на розподіл газу. Наразі НКРЕКП не включило такі витрати до інвестпрограм операторів ГРМ на поточний рік.

Також не в повній мірі закладені в тариф витрати операторів ГРМ на ремонт, повірку та створення обмінного фонду лічильників газу. З огляду на строки експлуатації, щорічно десятки тисяч лічильників визнають непридатними для подальшого використання. Згідно з чинним законодавством, вони мають бути замінені за рахунок коштів операторів ГРМ. Але чинний тариф лише на третину враховує витрати на поточний ремонт приладів обліку та їх повірку.

У РГК підкреслюють, що така ситуація погіршується діями уряду, який необґрунтовано і з порушенням всіх процедур затвердив вдвічі занижені норми споживання газу. Результатом такої державної політики є тисячі випадків, коли споживачі газу перешкоджають встановленню лічильників за рахунок газорозподільних компаній. Також оператори ГРМ реєструють численні випадки навмисного псування споживачами вже встановлених приладів обліку, тому що споживання газу за заниженими вдвічі нормами є більш вигідною альтернативою.