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    Технології

    Автоконцерн Honda хоче закрити завод у Британії через Brexit

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    На сьогодні завод у Свіндоні - єдине підприємство Honda на території Євросоюзу - Автоконцерн Honda хоче закрити завод у Британії через Brexit
    На сьогодні завод у Свіндоні - єдине підприємство Honda на території Євросоюзу

    У компанії Honda побоюється, що в разі виходу Сполученого королівства з ЄС значно збільшиться термін доставки товарів

    Керівництво японського автоконцерну Honda має намір закрити свій завод у Великобританії, на якому працюють більше 3500 людей.

    Як інформує Euronews, відповідну заяву збираються опублікувати найближчим часом.

    У компанії Honda побоюється, що в разі виходу Сполученого королівства з ЄС значно збільшиться термін доставки різних товарів з Євросоюзу до Великобританії. Коли зараз це забирає від п'яти годин до доби, то після Brexit ця цифра можна зрости до дев'яти днів.

    Раніше в компанії анонсували тимчасове припинення роботи підприємства через Brexit. На сьогодні завод у Свіндоні - єдине підприємство Honda на території Євросоюзу. Виробництво в цьому англійському місті було запущене 30 років тому, і ще восени японський автоконцерн заявляв, що не закриє завод, хоч яким буде результат переговорів між Лондоном і Брюсселем.

    Нагадаємо, британська авіакомпанія Flybmi оголосила про припинення своєї діяльності у зв'язку із Brexit.

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    ЄС автопром економіка Brexit завод Велика Британія
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