Автоконцерн Honda хоче закрити завод у Британії через Brexit



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На сьогодні завод у Свіндоні - єдине підприємство Honda на території Євросоюзу

У компанії Honda побоюється, що в разі виходу Сполученого королівства з ЄС значно збільшиться термін доставки товарів

Керівництво японського автоконцерну Honda має намір закрити свій завод у Великобританії, на якому працюють більше 3500 людей.

Як інформує Euronews, відповідну заяву збираються опублікувати найближчим часом.

У компанії Honda побоюється, що в разі виходу Сполученого королівства з ЄС значно збільшиться термін доставки різних товарів з Євросоюзу до Великобританії. Коли зараз це забирає від п'яти годин до доби, то після Brexit ця цифра можна зрости до дев'яти днів.

Раніше в компанії анонсували тимчасове припинення роботи підприємства через Brexit. На сьогодні завод у Свіндоні - єдине підприємство Honda на території Євросоюзу. Виробництво в цьому англійському місті було запущене 30 років тому, і ще восени японський автоконцерн заявляв, що не закриє завод, хоч яким буде результат переговорів між Лондоном і Брюсселем.

Нагадаємо, британська авіакомпанія Flybmi оголосила про припинення своєї діяльності у зв'язку із Brexit.