9 тис. мешканців Київщини можуть в онлайн-режимі керувати своїм зимовим запасом газу новини компаній



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Якщо споживач використовує газ із газового запасу, сплаченого під час акції, то йому за такий місяць слід буде оплатити виключно вартість доставки такого обсягу газу

Більш ніж 9 тис. жителів Київщини, що придбали газ під час акції «Твоя енергонезалежність», отримали унікальну можливість керувати запасом газу онлайн. Ці клієнти «Київоблгаз Збуту» зарезервували на зиму більше 13 млн куб.м, що є найбільшим показником серед усіх областей.

Умовами акції передбачено: якщо ціна газу на загальних умовах ПСО нижча, то споживач отримує газ за меншою ціною. У такому разі спожитий газ оплачується по ціні ПСО, а запас зберігається. Тепер можливості розширилися, і клієнт «Київоблгаз Збуту» може самостійно обрати той варіант, який йому, виходячи з певних причин, зручніший.

«Тепер споживач може обирати сам чи використовувати газ по акційній ціні чи по встановленій на загальних умовах ПСО. Однак, є споживачів, які хочуть використати акційний газ, незважаючи на те, що його ціна трохи вища. Тому саме для них було створено таку можливість», — розповідає директор ТОВ «Київоблгаз Збут» Денис Смоляков.

Для цього в «Особистому кабінеті» на 104.ua потрібно оформити заявку. Подавати заявки слід до останнього дня поточного місяця споживання. У разі виникнення питань необхідно звернутися до контакт-центру за тел: (044) 36-46-104 (08:00 до 20:00, без вихідних).

Якщо споживач використовує газ із газового запасу, сплаченого під час акції, то йому за такий місяць слід буде оплатити виключно вартість доставки такого обсягу газу. Рахунок за доставку споживач отримає на свою поштову адресу, а користувачі «Особистого кабінету» зможуть самостійно сформувати собі відповідний рахунок.

Тим учасникам акції, які не зареєстровані в «Особистому кабінеті», для оформлення заявки необхідно звернутися у Центр обслуговування клієнтів. Шаблон заявки можна знайти на офіційному сайті товариства.

Акційна ціна газу становить 5,99 грн за куб.м без врахування доставки. Використати придбаний газ слід в опалювальний період, тобто з 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року.