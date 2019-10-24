На Київщині водій збив чоловіка та заховав автівку в лісі (фото)



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Поліція знайшла в лісі автомобіль винуватця ДТП Фото: Нацполіція

Водій автомобіля хотів ввести в оману поліцію

До поліції надійшло повідомлення від жителя с. Велика Снітинка Фастівського району Київщини, що він залишив свій автомобіль біля залізничного переїзду, оскільки у нього закінчився бензин, а коли ж повернувся - машини вже не було. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Та насправді усе сталося не так, як розповів чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Громадянин вирішив ввести правоохоронців в оману, надаючи неправдиві свідчення щодо угону своєї автівки.

У ході слідчих дій виявилося, що, повертаючись увечері з роботи, водій збив людину, перелякався та заховав своє авто неподалік - у лісі. З місця події зник.

Поліція знайшла та вилучила транспортний засіб як речовий доказ. Зараз він перебуває на штрафмайданчику.

Постраждалий чоловік лишився живим. Його госпіталізовано до лікарні із численними травмами та забоями. Швидку допомогу йому викликали випадкові перехожі.

У скоєному водій авто зізнався та надав правдиві покази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.