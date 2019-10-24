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    Експосадовці Київської ОДА підозрюються у нанесенні збитків на 200 млн грн

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    У помешканнях чотирьох колишніх посадовців Київської ОДА були проведені обшуки - Експосадовці Київської ОДА підозрюються у нанесенні збитків на 200 млн грн
    У помешканнях чотирьох колишніх посадовців Київської ОДА були проведені обшуки
    Фото: Прокуратура Києва

    Керівники одного із департаментів Київської обласної державної адміністрації здавали в оренду будинок в центрі Києва за 1 гривню

    Прокуратурою Києва спільно зі Службою безпеки України та слідчими Головного управління Нацполіції у Києві викрито факт злочинного спричинення колишнім керівництвом Київської обласної державної адміністрації збитків державі в розмірі понад 200 млн грн.

    «Вказані посадові особи всупереч встановленого законодавством порядку, зі значним заниженням розміру орендної платні, передали у користування державне майно - будівлю площею 1900 метрів квадратних, розташовану по вул. Великій Васильківській у Києві», - йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

    Так, починаючи з 2000 року, керівники одного із департаментів Київської обласної державної адміністрації здавали в оренду цей будинок за 1 гривню на рік комунальному підприємству, яке в свою чергу здавало його в суборенду приватним підприємствам за ринковою вартістю.

    При цьому, після внесення змін в законодавство, згідно з яким орендарі зобов’язані перераховувати різницю між суборендною та орендною платою власнику цього майна, посадовці ОДА не вжили жодних заходів для розірвання договору, який був укладений на невигідних для держави умовах.

    В межах слідства в помешканнях чотирьох колишніх посадовців обласної державної адміністрації були проведені обшуки, у ході яких правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує незаконну передачу будинку в суборенду.

    За результатами слідчих дій чотирьом колишнім посадовцям оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

    Досудове слідство, у ході якого буде також перевірено законність витрачання комунальним підприємством коштів, отриманих від суборенди, триває.

    прокуратура Київ нерухомість Київщина чиновник
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