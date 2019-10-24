Під Києвом банда викрала чоловіка і била, вимагаючи гроші



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Двом особам повідомлено про підозру у викраденні людини, вживаються заходи щодо встановлення інших учасників банди

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою двом особам повідомлено про підозру у викраденні людини, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань потерпілому, та у вимаганні передачі чужого майна, поєднане з насильством.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Встановлено, що 22 жовтня поточного року один із підозрюваних спільно з невстановленими особами в с. Софіївська Борщагівка всупереч волі потерпілого та, застосовуючи до нього фізичну силу, заштовхали його до автомобіля Volkswagen Transporter... Інший підозрюваний уже в с. Новосілки Києво-Святошинського району, куди привезли бранця, маючи прямий умисел на незаконне позбавлення волі та подальше утримання потерпілого, перейняв його відповідно до попередньо узгодженого плану дій та помістив до салону іншого автомобіля, де спільно з іншими особами продовжували утримувати чоловіка проти його волі», - йдеться в повідомленні.

Увесь час потерпілому наносились тілесні ушкодження.

На даний час підготовлено клопотання в суд про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вживаються заходи до встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування триває.