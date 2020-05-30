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    Економіка та фінанси

    Аеропорт «Бориспіль» отримав $10 млн кредиту для подолання коронакризи

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    Перший транш уже перераховано на рахунок аеропорту - Аеропорт «Бориспіль» отримав $10 млн кредиту для подолання коронакризи
    Перший транш уже перераховано на рахунок аеропорту

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» взяв кредит на суму $10 млн в «Альфа-Банк Україна»

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» отримав $10 млн кредиту від «Альфа-Банку Україна» для подолання наслідків кризи, спричиненої Covid-19.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Відповідно до кредитного договору від 14 травня 2020 року, найбільший аеропорт країни Міжнародний аеропорт «Бориспіль» отримує кредит на суму $10 млн в «Альфа-Банк Україна». Перший транш уже перераховано на рахунок підприємства», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що авіаційна галузь зазнала найбільшого удару в умовах карантину, і Міжнародний аеропорт «Бориспіль» був вимушений шукати додаткове фінансування для підтримки своєї діяльності.

    «Доходи підприємства впали більше ніж на 90%, і ми були вимушені звертатися за допомогою до держави та фінансових партнерів. Завдяки цій підтримці ми зможемо поступово відновлювати свою діяльність», - йдеться в повідомленні.

    Раніше Олег Левченко, гендиректор ТОВ «Мастер-Авіа», керуючої компанії аеропорту «Київ», заявив, що без підтримки держави Міжнародний аеропорт «Київ» збанкрутує. Порівняно з весною минулого року, його доходи скоротилися в 10 разів.

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