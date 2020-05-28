«Аеропорт – не бар, так просто на замок не закриєш». Експерт закликає уряд підтримати «Київ»



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Аеропорт «Київ» пустує під час карантину

Аеропорту «Київ» загрожує банкрутство без підтримки держави

Аеропорту «Київ», який через пандемію Covid-19 і карантин опинився в кризовій ситуації, потрібна допомога держави.

Про це у Facebook написав політичний оглядач Кирило Сазонов.

«Ще політаємо? Нечасто я приєднуюся до челенджів, але тут така справа, що залишатися осторонь не можна. Аеропорт «Київ» забив на сполох. Як житель Києва і (рідше) мандрівник я особисто зацікавлений у тому, щоб аеропорт жив і розвивався», - написав він.

За його словами, з березня аеропорт фактично припинив роботу. «Всі показники на нулі, крім витрат. Аеропорт – не бар, так просто на замок не закриєш. Інфраструктура гігантська і її треба підтримувати. Податкові канікули почалися і закінчилися в березні. Кредитних зобов'язань ніхто також не скасовував. Із 2 млрд грн, вкладених у реконструкцію аеропорту, частину брали в банку під відсоток», – зазначив Сазонов.

Водночас, він стверджує, що той самий аеропорт «Бориспіль» приймає і гуманітарку, і вантажні, і бізнес-рейси, але «Києву» з цього столу нічого не перепало.

«Так, небо відкриють через два тижні. Але протриматися йому треба не до 15 червня, а до щонайменше 2024 року, коли авіація може наблизитися до докризових показників. Оскільки завантаження аеропорту на рівні 10-25% – це завжди збиткова історія», – написав Сазонов.

«Що важливо, «Київ» просить не стільки грошей, скільки конкурентних умов для всіх учасників ринку. А це витрат не потребує і, більше того, належить до прямих обов'язків держави. Але вона чомусь мовчить», – наголосив журналіст.

Як відомо, зараз у соцмережах набуває популярності челендж #SaveKyivAirport.

Раніше Олег Левченко, гендиректор ТОВ «Мастер-Авіа», керуючої компанії аеропорту «Київ», заявив, що без підтримки держави Міжнародний аеропорт «Київ» збанкрутує. Порівняно з весною минулого року, його доходи скоротилися в 10 разів.