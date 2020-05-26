В аеропорту «Київ» знову заявили про загрозу банкрутства: через карантин доходи зменшилися в 10 разів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час карантину аеропорт «Київ» обслуговує один поштовий рейс на тиждень і один-два бізнес-рейси Фото: Аеропорт «Київ»

Аеропорт готовий до відновлення регулярного авіасполучення з 15 червня, але червневі рейси можуть стати для нього останніми

Без підтримки держави Міжнародний аеропорт «Київ» збанкрутує. Порівняно з весною минулого року, його доходи скоротилися в 10 разів.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив Олег Левченко, гендиректор ТОВ «Мастер-Авіа», керуючої компанії аеропорту «Київ».

Напередодні карантину аеропорт вийшов на позначку 100 тисяч пасажирів на місяць і 50 рейсів щодня. Тепер раз на тиждень виконується один поштовий рейс і бізнес-рейси по Україні – один-два на місяць. Від березня майже 2000 співробітників – у відпустці за власний рахунок. «На роботу виходять лише ті, хто відповідає за підтримку працездатності інфраструктури. Оскільки аеропорт сам по собі не закритий – закритий тільки пункт прикордонного пропуску – ми повинні його обслуговувати. Це до сотні людей», – розповів Левченко.

Втративши 92% доходу, аеропорт продовжує нести серйозні витрати на утримання авіаційної інфраструктури, гарантування безпеки польотів, виконання кредитних і податкових зобов'язань. «Ми були звільнені від податків в березні, але вже з квітня «Мастер-Авіа» спільно з комунальним підприємством повинні заплатити 3,5 млн грн податку на землю і на нерухомість. Решта податків також залишається», – повідомив Левченко.

За час карантину «Мастер-Авіа» двічі зверталася до президента, РНБО і Кабміну із закликом підтримати другий за величиною і пасажиропотоком аеропорт України. Зокрема, встановити наказом Міністерства інфраструктури для всіх аеропортів рівні мінімальні ставки на авіаційне обслуговування (пасажирський збір, збір за зліт-посадку, збір за безпеку): 10 доларів за зліт/посадку за 1 тонну злітної маси, 10 доларів пасажирського збору та 3 долари за авіаційну безпеку. До відновлення регулярного авіасполучення розподілити пасажиропотік із «Борисполем» у співвідношенні 30% на 70%. Надати пряму фінансову допомогу на час карантину: 22 млн грн на виплату зарплат і утримання інфраструктури, $15 субсидії на кожного пасажира, а також допомогу в рефінансуванні кредиту на $28 млн. «У аеропортів зростають питомі витрати на одного пасажира, як у зв'язку зі зменшенням кількості самих пасажирів, так і у зв'язку з новими санітарними вимогами. Патова ситуація: доходів немає, витрати збільшуються і водночас ще необхідно надати авіакомпаніям знижки до 80%, інакше вони взагалі не полетять. Безперечно, без допомоги держави аеропорту не вижити. І ми про це вже кричимо третій місяць, пишемо в усі інстанції», – заявив Левченко.

За його словами, аеропорт готовий до відновлення регулярного авіасполучення з 15 червня. І гендиректор керуючої компанії не відкидає такого варіанту розвитку подій, за якого червневі рейси можуть стати для аеропорту останніми: «На жаль, зараз про розвиток не йдеться... «Мастер-Авіа» свого часу врятувала аеропорт. Коли державі потрібна була допомога в підготовці до «Євро-2012», прийшов інвестор. Тепер допомога потрібна нам».

Нагадаємо, ТОВ «Мастер-Авіа» управляє аеропортом «Київ» із 2010 року, коли було укладено договір про оренду майна аеропорту на 49 років. Інвестор відповідає за роботу пасажирських терміналів, обслуговування літаків і пасажирів на пероні, авіаційну безпеку, а комунальне підприємство МА «Київ» – за злітно-посадкову смугу і весь аеродром. Приватна компанія інвестувала в реконструкцію аеропорту приблизно 2,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського вже заявляв про ризик банкрутства і звернувся по допомогу до президента України, прем’єрміністра, міністра інфраструктури України та мера Києва.