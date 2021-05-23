Акцизний збір на «зелену» енергію хочуть ввести в інтересах екологічно-шкідливих підприємств

Кабінет міністрів погодив законопроект з поправками до Податкового кодексу, яким, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%

Екологічно-шкідливі промислові підприємства України заради отримання надприбутків намагаються пролобіювати зміни в Податковий кодекс в частині запровадження акцизного збору на виробництво в Україні електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«Ситуація з прагненням ввести акциз на ВДЕ взагалі кричуща. Про абсолютну маніпулятивність цієї ідеї свідчить уже те, що діапазон потенційного розміру такого акцизу дуже широкий: від 3,2% аж до 40%. Виникає питання – таким чином хочуть залатати усі «дірки» в бюджеті завдяки «зеленій» генерації?», –сказав Конеченков.

За його словами, такі ініціативи показують, що підприємства ВДЕ все ж таки дуже вигідні для економіки, а не збиткові, як прагнуть нав’язати населенню лобісти екологічно-шкідливої та небезпечної викопної генерації заради отримання надприбутків окремими фінансовими групами.

Він підкреслив, що зараз ВДЕ перебуває в невизначеності, а інвестори в ВДЕ, які добровільно пішли на зменшення «зеленого» тарифу, все ще вбачають значні ризики в повному отриманні своїх грошей за давно спожиту електроенергію.

«Коли весь цивілізований світ робить ставку на «зелену» енергетику, український ринок, крім невиконаних обіцянок у рамках Меморандуму про взаєморозуміння, сьогодні потерпає ще й від таких викликів: незбалансоване і абсолютно нелогічне обмеження саме «зеленої» генерації оператором системи передач; досі «мертве» рішення по конституційному поданню 48 народних депутатів України про визнання неконституційними «зелених» тарифів», – нагадав Конеченков.

Також він підкреслив, що невирішеним залишається і питання «старих-нових» боргів. «Так, заборгованість за «зелену» електроенергію, що виникла станом на 1 серпня 2020 року, за квітень-липень 2020 року сягнула 22,4 млрд грн.... Однак з усього минулорічного боргу, інвестори в ВДЕ отримали наразі лише близько 3,5 мільярди гривень, тобто всього 16%, і навіть отримання такої порівняно невеликої суми відбулося не відразу і не настільки легко, як передбачалося, підсумував Андрій Конеченков.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив законопроект з поправками до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з поновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів в нові екологічні проекти .

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

Читайте також: