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    Політика

    У Раді напророчили повалення Зеленського

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    Рабинович не закликає до насильницького повалення влади, а лише нагадує, що за Конституцією хазяїн країни &ndash; народ - У Раді напророчили повалення Зеленського
    Рабинович не закликає до насильницького повалення влади, а лише нагадує, що за Конституцією хазяїн країни – народ

    Потрібно лише сто тисяч чоловік на вулиці – Рабинович

    В Україні відбудеться повалення влади, якщо в партії президента країни Володимира Зеленського «Слуга народу» зроблять ще один крок для узаконення продажу землі. Про це в ефірі телеканалу «112» розповів народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович.

    Парламентарій підкреслив, що він не закликає до насильницького повалення влади, а лише нагадує, що за Конституцією хазяїн країни – народ. На думку Рабиновича, потрібно лише «сто тисяч чоловік на вулиці, що вийшли за покликом серця».

    Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи – громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

    Як повідомлялося, у «Слузі народу» мають «сильну надію», що у лютому питання земельної реформи вирішиться.

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    земля ринок держава Вадим Рабинович
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