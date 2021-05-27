Amazon купує голівудську студію Metro-Goldwyn-Mayer за космічну суму
Metro-Goldwyn-Mayer продовжуватиме працювати як марка під брендом Amazon
Угода з Metro-Goldwyn-Mayer є другим за величиною придбанням Amazon
Американський стрімінговий сервіс Amazon.com Inc. та голлівудська кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer офіційно анонсували угоду про злиття, за якою Amazon придбає MGM за 8,45 млрд доларів.
Як пише Variety, Metro-Goldwyn-Mayer, якій належать права на серію фільмів про Джеймса Бонда, доповнить Amazon Studios, яка переважно зосереджена на виробництві телевізійних програм.
«Компанія Amazon допоможе «зберегти спадщину та каталог фільмів MGM» та забезпечить клієнтам ширший доступ до наявних робіт», – цитує видання пресреліз компаній.
«Угода з MGM є другим за величиною придбанням Amazon, після купівлі Whole Foods у 2017 році за 13,7 млрд дол. Вартість покупки включає взяття на себе боргу MGM. Metro-Goldwyn-Mayer продовжуватиме працювати як марка під брендом Amazon», – йдеться у повідомленні.
До слова, у травні Джефф Безос продав акції заснованої ним компанії Amazon на суму близько $1,95 млрд.
У лютому Безос продав акції на суму приблизно $4,1 млрд, а в листопаді минулого року – на понад $3 млрд. Він обіцяв, що буде продавати акції Amazon на суму орієнтовно $1 млрд щороку, щоб профінансувати свою компанію з дослідження космосу Blue Origin.