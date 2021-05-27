  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Amazon купує голівудську студію Metro-Goldwyn-Mayer за космічну суму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Metro-Goldwyn-Mayer продовжуватиме працювати як марка під брендом Amazon - Amazon купує голівудську студію Metro-Goldwyn-Mayer за космічну суму

    Metro-Goldwyn-Mayer продовжуватиме працювати як марка під брендом Amazon

    Угода з Metro-Goldwyn-Mayer є другим за величиною придбанням Amazon

    Американський стрімінговий сервіс Amazon.com Inc. та голлівудська кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer офіційно анонсували угоду про злиття, за якою Amazon придбає MGM за 8,45 млрд доларів.

    Як пише Variety, Metro-Goldwyn-Mayer, якій належать права на серію фільмів про Джеймса Бонда, доповнить Amazon Studios, яка переважно зосереджена на виробництві телевізійних програм.

    «Компанія Amazon допоможе «зберегти спадщину та каталог фільмів MGM» та забезпечить клієнтам ширший доступ до наявних робіт», – цитує видання пресреліз компаній.

    «Угода з MGM є другим за величиною придбанням Amazon, після купівлі Whole Foods у 2017 році за 13,7 млрд дол. Вартість покупки включає взяття на себе боргу MGM. Metro-Goldwyn-Mayer продовжуватиме працювати як марка під брендом Amazon», – йдеться у повідомленні.

    Довідка: Metro-Goldwyn-Mayer – це великий акціонер американського хедж-фонду Anchorage Capital Group, показники якого останнім часом погіршувалися через зменшення кількості клієнтів. Дохід компанії в першому кварталі поточного року склав 29 мільйонів доларів при загальній виручці в сумі 403 мільйони доларів.
    Компанія виробляє фільми і телешоу. Їй належать культові кінострічки – «Роккі», «Термінатор», «Вікінги», а також MGM володіє правами на картини про Джеймса Бонда.

    До слова, у травні Джефф Безос продав акції заснованої ним компанії Amazon на суму близько $1,95 млрд.

    У лютому Безос продав акції на суму приблизно $4,1 млрд, а в листопаді минулого року – на понад $3 млрд. Він обіцяв, що буде продавати акції Amazon на суму орієнтовно $1 млрд щороку, щоб профінансувати свою компанію з дослідження космосу Blue Origin.

    Теги: США бізнес Amazon фільм кіностудія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Amazon купує голівудську студію Metro-Goldwyn-Mayer за космічну суму