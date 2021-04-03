Експерти назвали кращі телевізійні приставки у 2021 році

Який ТВ-бокс купити у 2021 році: топ-5 кращих телевізійних приставок

Телевізійна приставка, або ТВ-бокс, це кращий спосіб зробити зі звичайного телевізора «розумний», тобто Smart. Вибір таких пристроїв сьогодні дуже великий. Але далеко не всі девайси вартують уваги. Адже дуже часто справу доводиться мати з невідомими китайськими виробниками, який використовують не сертифікований Android, та пропонують неякісне програмне забезпечення та «залізо».

Вирішити проблему вибору кращої ТВ-приставки взялися експерти GSMinfo. Вони склали топ-5 кращих TV-боксів у 2021 році, які працюють на Android. Треба відзначити, що таких переважна більшість. Власне, єдиний відомий бокс, який працює не на «Андроїді», - це Apple TV. Це теж дуже хороший пристрій. Але коштує він 6-7 тисяч гривень.

Отже нижче – п’ятірка найкращих ТВ-приставок у 2021 році.

Google Chromecast з Google TV

Google Chromecast з Google TV

Багато хто вже знайомий за Chromecast від Google. Цей гаджет дозволяє транслювати такі речі, як фільми, відео з YouTube і музику, прямо на телевізор зі свого телефону або комп’ютера.

Але в новий девайс було додано Google TV. Тож тепер пристрій має повноцінний інтерфейс потокової передачі мультимедіа.

Chromecast з Google TV – це один з кращих Android ТВ-боксів на ринку. В даний час існує всього декілька життєздатних варіантів, а старий фаворит.

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV

Це одна з кращих приставок для Android TV для більшості людей, але вона також і найдорожча в цьому списку.

Приставка має потужний 4-ядерний процесор, 2 гігабайти оперативної пам’яті і 16 гігабайтів вбудованої пам’яті.

Цей бокс пропонує:

потокове мовлення в форматі 4K ;

об’ємний звук Dolby Atmos і DTS-X;

вбудовану підтримку 4K Chromecast;

може використовуватися в якості медіасервера Plex;

може об’єднуватися з Google Assistant і Amazon Alexa, утворюючи центр управління розумного будинку.

І все це ще без урахування його ігрових даних. А за фактом Nvidia Shield TV дозволяє грати в ігри для Android, транслювати їх на комп’ютер і використовувати хмару з GeForce Now.

Доступна також більш потужна версія Shield TV Pro, створена спеціально для ігор. Але якщо це не ваша головна мета, то краще використовувати звичайний Nvidia Shield через його більш демократичну ціну.

Xiaomi Mi Box S

Xiaomi Mi Box S

Xiaomi Mi Box S – це наполовину оновлена версія Xiaomi Mi Box з ідентичними основними характеристиками, але з доданою підтримкою 4K HDR.

Box S також має функції Google Assistant і Google Cast, вбудовані в коробку і пульт.

На жаль, оскільки він трохи старше і недостатньо потужний, фактична продуктивність при потоковій передачі контенту 4K залишає бажати кращого. Однак, якщо вас влаштовує потокова передача 1080p, тоді Mi Box S – надійна і дешева альтернатива Nvidia Shield TV.

Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick – це не повноцінна приставка. Але вона зручна і відносно недорога. І це її найголовніші переваги.

Mi TV Stick – це кишеньковий потоковий пристрій, який підключається до порту HDMI вашого телевізора. Він поставляється з вбудованим Google Chromecast, а також підтримує голосові команди завдяки Google Assistant. Пристрій оснащений пультом дистанційного керування Bluetooth з виділеними кнопками для Netflix і Amazon Prime Video.

Однак купуючи цю модель, доводиться йти на деякі жертви. Немає підтримки відео 4K і до цих пір немає згадки про майбутню поліпшену версію.

Проте, це новітня приставка для Android TV від Xiaomi, і вона безперечно теж вартує своїх грошей.

Tanix TX9S

Tanix TX9S

Телевізійна приставка Tanix TX9S призначена для людей з обмеженим бюджетом. Крім стандартного процесора Amlogic, на базі якого створено пристрій, вона виглядає цілком гідно.

Tanix працює під управлінням Android 9.0 Pie, підтримує потокову передачу 4K і має сертифікацію Widevine.

Єдиний реальний недолік, якщо не брати до уваги недостатньо потужний процесор – це скромні 8 ГБ пам’яті (хоча її можна розширити за допомогою карти microSD).

В іншому це одна з кращих бюджетних приставок Android TV.