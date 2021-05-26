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    Вівці замість автомобілів: зірка «Топ Гір» запустив «сільське» шоу

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    Джеремі Кларксон у новому шоу &laquo;Ферма Кларксона&raquo; - Вівці замість автомобілів: зірка «Топ Гір» запустив «сільське» шоу

    Джеремі Кларксон у новому шоу «Ферма Кларксона»

    Відомий британський автомобільний журналіст Джеремі Кларксон запускає шоу, яке відбуватиметься не фермі

    Багатогранна особистість, особливий британський гумор і харизма Джеремі Кларксона дозволяють легендарному ведучому – у минулому Top Gear, а нині The Grand Tour на Amazon – з успіхом брати участь практично в будь-якому телевізійному проекті.

    Цього разу Джеремі вирішив спробувати максимально далекий від себе світ фермерів і знявся в шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm).

    Проект знято в тому ж документальному форматі, що і Top Gear / The Grand Tour: головний герой піддається різноманітним «фермерським» випробувань, включаючи догляд за тваринами і збирання врожаю.

    Через те, що Кларксон немає великого досвіду в цій галузі, він найняв у помічники справжніх фермерів. І судячи з трейлеру, спостереження за реакцією справжніх фермерів на дії навіженого Джеремі - це окреме задоволення.

    Прем'єра шоу відбудеться 11 червня 2021 року на Amazon Prime.

    Джерело: ITC.ua

    Теги: Amazon Джеремі Кларксон Grand Tour
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    Вівці замість автомобілів: зірка «Топ Гір» запустив «сільське» шоу