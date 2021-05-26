Вівці замість автомобілів: зірка «Топ Гір» запустив «сільське» шоу

Відомий британський автомобільний журналіст Джеремі Кларксон запускає шоу, яке відбуватиметься не фермі

Багатогранна особистість, особливий британський гумор і харизма Джеремі Кларксона дозволяють легендарному ведучому – у минулому Top Gear, а нині The Grand Tour на Amazon – з успіхом брати участь практично в будь-якому телевізійному проекті.

Цього разу Джеремі вирішив спробувати максимально далекий від себе світ фермерів і знявся в шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm).

Проект знято в тому ж документальному форматі, що і Top Gear / The Grand Tour: головний герой піддається різноманітним «фермерським» випробувань, включаючи догляд за тваринами і збирання врожаю.

Через те, що Кларксон немає великого досвіду в цій галузі, він найняв у помічники справжніх фермерів. І судячи з трейлеру, спостереження за реакцією справжніх фермерів на дії навіженого Джеремі - це окреме задоволення.

Прем'єра шоу відбудеться 11 червня 2021 року на Amazon Prime.

Джерело: ITC.ua