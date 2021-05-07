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    Економіка та фінанси

    Безос продав акцій Amazon майже на $2 млрд

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    Джефф Безос продав акцій Amazon майже на $2 млрд - Безос продав акцій Amazon майже на $2 млрд
    Джефф Безос продав акцій Amazon майже на $2 млрд
    Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    Продажі відбулися через тиждень після того, як Amazon повідомила про результати прибутку за перший квартал

    Джефф Безос продав акції заснованої ним компанії Amazon на суму близько $1,95 млрд. Про це пише CNBC.

    Так, у понеділок Безос продав акцій на суму близько $1,27 млрд, а у вівторок ще на близько $684 млн.

    Продажі відбулися через тиждень після того, як Amazon відзвітувала про прибуток за перший квартал. Його розмір перевершив очікування Волл-стріт, оскільки успіх компанії зумовлений сплеском активності електронної комерції через пандемію коронавірусної інфекції, розповіли журналісти.

    У лютому Безос продав акції на суму приблизно $4,1 млрд, а в листопаді минулого року – на понад $3 млрд. Він обіцяв, що буде продавати акції Amazon на суму орієнтовно $1 млрд щороку, щоб профінансувати свою компанію з дослідження космосу Blue Origin.

    В Amazon поки не коментують таку новину.

    Раніше Безос заявляв, що щороку продаватиме акції компанії на суму близько $1 млрд, аби інвестувати гроші у свою космічну компанію Blue Origin.

    Теги: гроші Amazon
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