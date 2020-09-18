Анатолій Загородній передав нардепам пропозиції НАНУ до бюджету на 2021 рік



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Народні депутати України та Анатолій Загородній, віце-президент НАНУ, директор Інституту теоретичної фізики ім. М.Боголюбова (по центру)

«Під час зустрічі досягнуто домовленості щодо подальших консультацій з метою налагодження співпраці науковців та парламентарів»

Ефективна співпраця Національної академії наук України та Верховної Ради є вкрай важливою і впродовж багатьох років була взаємокорисною та плідною. Про це під час зустрічі з групою народних депутатів в Інституті теоретичної фізики ім. М.Боголюбова заявив віце-президент НАНУ, директор наукового закладу Анатолій Загородній.

У зустрічі взяли участь 1-й заступник голови Комітету ВР з питань євроінтеграції Вадим Галайчук, заступник голови бюджетного Комітету Володимир Гевко, заступниця голови Комітету інформаційної політики Євгенія Кравчук, народні депутати Денис Герман, Ганна Лічман, Максим Перебийніс, Тетяна Грищенко, Анатолій Драбовський, Юрій Заславський, Арсеній Пушкаренко, Артем Кунаєв та Максим Пашковський.

«Анатолій Загородній докладно розповів народним депутатам про діяльність НАНУ, її структуру та склад, напрямки наукових досліджень, а також про здобутки й проблеми, заходи, які заплановано здійснити для підвищення ефективності її діяльності. Серед викликів, з якими зіткнулася сьогодні Академія, Анатолій Загородній зазначив недостатнє фінансове забезпечення наукових досліджень та низький рівень оплати праці науковців внаслідок недотримання державою законодавчо встановлених норм фінансування науки. Зокрема, брак коштів на придбання сучасного наукового обладнання та інформаційне забезпечення. Разом з цим – критичний стан із поповненням наукових колективів талановитою молоддю та необхідність удосконалення законодавчої бази задля ефективного використання сучасних наукових розробок у промисловості та виробництві», - цитує позицію академіка Анатолія Загороднього прес-служба НАНУ.

Втім попри всі об’єктивні проблеми, - відзначив Анатолій Загородній, - науковці НАНУ утримують передові позиції у світовій науці з окремих напрямків математики, інформатики, механіки, теоретичної фізики, радіоастрономії, фізики високих технологій, матеріалознавства, молекулярної біології і генетики, фізичної хімії.

Під час зустрічі народні депутати обговорили з віце-президентом НАНУ питання подальшого розвитку Академії, зокрема, важливість створення в структурі закладу Науково-технічної ради, яка б стала комунікаційним майданчиком Академії з державою та науковими виробництвами. Головною ж метою такої комунікації має стати практичне впровадження академічних розробок та розвиток інноваційної інфраструктури. Окремо народні обранці підкреслили необхідність підтримки державою досліджень молодих науковців, вирішення їхніх соціальних проблем, зокрема, забезпечення житлом.

Анатолій Загородній передав присутнім членам Комітету Верховної Ради з питань бюджету власні обгрунтовані розрахунки щодо фінансування НАН України на наступний 2021-й рік.