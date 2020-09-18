Венедіктова просить прем’єра не зменшувати зарплати прокурорам



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Ірина Венедіктова: зменшення наполовину заробітної плати прокурорів ставить під загрозу належне функціонування прокуратури

Очільниця Офісу генпрокурора наполягає на перегляді законопроєкт про держбюджет на 2021 рік

Генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням переглянути законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, аби не допустити скорочення вдвічі зарплати для прокурорів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Венедіктова звернулася до Шмигаля, а також голів комітетів Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського та з питань бюджету Юрія Арістова з проханням переглянути положення проєкту закону «Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо визначення прожиткового мінімуму для прокурорів.

За словами Венедіктової, «всупереч законодавству» проєктом вводиться «штучно визначена розрахункова величина» – прожитковий мінімум для обрахування посадових окладів прокурорів. Установлений для прокурорів розмір складає 1000 грн і є в порівнянні з працівниками інших державних органів більш ніж удвічі нижчим.

«Зменшення наполовину заробітної плати прокурорів та можливі наслідки цього не лише нівелюють анонсовані підвищення рівня матеріального забезпечення прокурорів, які за результатами проведення атестації підтвердили свою кваліфікацію та доброчесність, а й ставлять під загрозу належне функціонування прокуратури як інституції в цілому», – наголосила генпрокурор.

Вона також закликала Шмигаля та керівників профільних комітетів під час розгляду законопроєкту в парламенті «виключити дискримінаційні положення щодо оплати праці прокурорів».

До слова, новопризначеного прокурора Тернопільщини звільнили за пияцтво і приниження колег.

Нагадаємо, 14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

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