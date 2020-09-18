Рік війни НАБУ зі мною: 9 тис. звільнених, втрата 50% надходжень в бюджет і 0,3% ВВП, — Бахматюк



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«Справа Писарука і Бахматюка є хорошим прикладом, що антикорупційна система не працює»

За рік війни НАБУ проти Бахматюка його компанія втратила більше, ніж від втрати активів в окупованому Криму і Донецьку внаслідок російської агресії. За цей час 9 000 українців втратили роботу, податкові надходження від компанії до бюджету країни зменшились на 50%, а економіка країни втратила 0,3% ВВП. Повідомляють Українські новини.

Про наслідки війни НАБУ проти Олега Бахматюка для економіки країни і бюджету акціонер групи компаній «Укрлендфармінг» та «Авангард» розповів у своїй колонці для Української правди.

18 вересня 2020 виповнюється рівно рік з моменту відновлення вже розслідуваної і закритої за відсутністю складу злочину справи проти бізнесмена Олега Бахматюка. За його словами, цей рік показав, наскільки недолугою є система прийняття рішень антикорупційними органами і якими є наслідки цих рішень для держави і для бізнесу.

«Ми бачимо дуже цікаву тенденцію: за рік, що минув, рівень підтримки НАБУ і діяльності Ситника впав до дна. Лише 1,1% опитаних повністю підтримують діяльність Ситника на цій посаді. НАБУ має рекордні антирейтинги в оцінці роботи, а рівень зневіри суспільства в декларованій владою боротьбі з корупцією в державі чітко дає оцінку роботі цього органу і його керівника, пише Олег Бахматюк. - Я не буду, звісно, стверджувати, що саме ця справа відкрила очі суспільству на істину цінність перебування Ситника на цій посаді, на красномовну оцінку українцями ефективності діяльності НАБУ. Але справа Писарука і Бахматюка є хорошим прикладом, певним маркером того, що антикорупційна система не працює, що вона є лише імітацією бурхливої діяльності окремих чиновників і інструментом боротьби з особистими чи політичними ворогами».

Бахматюк зазначає, що до початку його переслідування НАБУ по справі рефінансування VAB банку, в групі компаній «Укрлендфармінг» та «Авангард» було створено 30 тисяч робочих місць, сплачені тільки за останні три роки 7,7 млрд податків, 1% ВВП.

«Це тисячі реалізованих для місцевих громад соціальних, інфраструктурних, культурних проектів, це підтримка творчих колективів і дитячих спортивних команд. Це компанія, яку я створював з 1991 року. Якраз тоді, коли один з засновників «Центру протидії корупції» відсиджував 10 років за крадіжки, я активно розбудовував 1800 об’єктів в 20 областях України. Тепер той же ЦПК стверджує, що справа проти мене ніякого впливу на компанію не має. Я можу зрозуміти їхні мотиви: люди, які ні дня не працювали руками чи головою в реальному секторі економіки, не розуміють, як тиск на акціонера компанії призводить до обмеження доступу до кредитних ресурсів, обмеження фінансування проектів, рішення контрагентів мінімізувати свої ризики при роботі з компанією, яку «мочать» силовики», - пише Бахматюк.

Бізнесмен перерахував наслідки для економіки і бюджету країни в результаті його переслідування Артемом Ситником: мінус 9 тисяч робочих місць; закриття порядка 20 птахофабрик, комбікормових заводів; зменшення податкових виплат до бюджету на 50%; зменшення виробництва готової продукції на 30%; зменшення фінансування соціальних проектів у регіонах.

«В усьому світі бізнес, що генерує реальний ВВП, підтримується державою. У нас чомусь все навпаки. Ми не претендуємо на підтримку, ми претендуємо хоча б на те, щоб нас почули чиновники в високих кабінетах і оцінили наслідки. А наслідки є не тільки для Бахматюка і його компанії, наслідки є для економіки України - це прямі зменшення надходжень до бюджету. Агрохолдинг «Авангард» під час російської агресії втратив 30% потужностей. Під час особистої війни Ситника зі мною ми втратили 50% потужностей компанії», - заявив Олег Бахматюк.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.