«Допит» міністрів і проєкт бюджету-2021: у Раді сьогодні насичений день



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Сьогодні у Раді заплановано представлення проєкту Держбюджету на 2021 рік

У п'ятницю, 18 вересня, чергове пленарне засідання Верховної Ради України розпочнеться «годиною запитань до уряду», під час якої йтиметься про роботу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, щодо забезпечення навчального процесу в умовах посилення в Україні коронавірусної хвороби та стану нарахування заробітної плати працівникам закладів освіти.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

Також на цей день у парламенті заплановано представлення проєкту Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Низка проєктів законів планується розглянути у першому читані, серед яких:

«Про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про концесію», №3961;

«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», №3375;

«Про тимчасові заходи забезпечення платоспроможності підприємств, які провадили господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», №2374;

«Про приватну детективну діяльність», №3010 і 3010-1;

«Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян», №3911.

Також планується розгляд у першому читанні законопроєктів, направлених на захист інтересів дітей, а також внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, великий блок законопроєктів стосується освітньої галузі.

У другому читанні планується розглянути:

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками, №0853;

Проєкт Закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», №2051-1;

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу), №2351.

На цей день також заплановано розгляд проєктів постанов «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань виявлення, систематизації та розслідування фактів зловживань на державних підприємствах, установах та організаціях системи колишнього Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національного академії аграрних наук України у 2014-2019 роках» і «Про безпеку педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії коронавірусу SARS-CoV-2». Планується заслухати Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо укладання Угоди між Міністерством фінансів України та Спеціальним комітетом кредиторів з реструктуризації зовнішнього боргу у 2015 році.

Окрім того, у порядку денному ряд ратифікаційних законів.

Як повідомлялося, 18 вересня під час години запитань до уряду Верховна Рада заслухає віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова та в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Як відомо, до Верховної Ради 14 вересня внесли проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

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