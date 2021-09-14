В Україні стрімко дорожчають яйця, м'ясо та молоко. Як змінилися ціни на продукти за рік

Яйця за рік подорожчали на майже 57%

Державна служба статистики зафіксувала зростання цін на м'ясо, рибу та молочні продукти. Подорожчання продуктів тваринного походження зафіксували згідно з моніторингом цін від серпня 2020 року до серпня 2021 року.

Зокрема, яловичина подорожчала на 15,7% за рік, сягнувши відмітки 165 гривень за кілограм, повідомляє Держстат.

Станом на серпень 2021 року Служба статистики зафіксувала наступні середні ціни:

сало по 82,81 гривні за кілограм (на 13,0% дорожче, ніж у серпні 2020 року);

свинина – по 122,11 гривні (на 2,2% дорожче);

ковбаса варена першого ґатунку – по 113,06 гривні (на 13,6% дорожче);

куряче філе – по 111,39 гривні (на 27,5% дорожче);

курятина у тушках – по 69,94 гривні (на 34,0% дорожче);

морожена риба – по 84,87 гривні (на 6,0% дорожче);

яйця – по 26,29 гривні за десяток (на 56,6% дорожче);

молоко пастеризоване жирністю до 2,6% – по 26,62 гривні (на 7,2% дорожче);

сири м’які жирні – по 117,22 гривні (на 10,3% дорожче);

сметана жирністю до 15% – по 70,37 гривні (на 13,8% дорожче);

вершкове масло – по 47,41 гривні за 200 грамів (на 9,2% дорожче).

Також нагадаємо, що транспорт в Україні з початку року подорожчав на 25%. Держстат повідомив, де найбільше підскочив тариф.

Крім того, вже відомо, що в Україні знову зростуть ціни на алкоголь. В Україні за 2021 рік істотно піднялися ціни на алкоголь і сигарети. Востаннє ціни на цю групу товарів зростали у липні.

Тим часом на Херсонщині фермери масово знищують кавуни. На відео у новині можна побачити, як чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни, ягоди розбиваються.