Проєкт Держбюджету-2022. Скільки грошей виділять на пенсії та субсидії

Бюджет Пенсійного фонду наступного року планують збільшити на 31 млрд

Видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проекті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.

«В опалювальному сезоні 2021-2022 рр. у повному обсязі буде забезпечено фінансування пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги», – сказав міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи проєкт закону «Про державний бюджет України на 2022 рік» під час урядового засідання в середу.

Крім того, за словами міністра, видатки на соціальне забезпечення пропонується передбачити в розмірі 320,1 млрд грн.

«На пенсійне забезпечення пропонується передбачити у 2022 році 200,6 млрд грн», – додав Марченко.

Бюджет Пенсійного фонду України, як очікується, становитиме 531,2 млрд грн, що на 31 млрд грн перевищує показник 2021 року. Водночас додаткові видатки на індексацію пенсій з 1 березня передбачено в розмірі 28,2 млрд грн, виплати військовим пенсіонерам – 10,6 млрд грн, перерахунок пенсій чорнобильцям – 2,5 млрд грн.

Видатки на медицину в проекті держбюджету-2022 збільшено на 31 млрд грн – до 193 млрд грн, на освіту – на 21 млрд грн, до 185 млрд грн.

Водночас видатки на будівництво автодоріг пропонується передбачити на рівні 124,1 млрд грн за плану у 2021 році 123,9 млрд грн. Із запланованої на 2022 рік суми 78,6 млрд грн – із Дорожнього фонду, 40 млрд грн пропонується залучити як запозичення під державні гарантії, 5,5 млрд грн можуть становити кошти міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав.

Як відомо, 15 вересня уряд затвердив держбюджет–2022. Оприлюднено його основні показники.

Дніми Світовий банк дав Україні пораду щодо накопичувальних пенсій.

Напередодні фахівці розповіли, скільки в Україні приватних пенсійних фондів і скільки вони платять учасникам.

Тим часом радник глави Офісу президента України, колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

Крім того, міністр фінансів розповів, кому з українців розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Згодом міністр фінансів пояснив свою скандальну заяву про пенсії

Також названо країни, де найкраще живеться пенсіонерам.

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