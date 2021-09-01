Які банки можуть здійснювати бюджетні виплати. Оновлений список

Наразі 45 банків в Україні можуть нараховувати зарплати і пенсії

До оновленого списку додано ще один банк

Міністерство фінансів оновило перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплат працівникам бюджетних установ.

За даними Мінфіну, до оновленого списку порівняно з переліком на 1 серпня доданий «Скай Банк».

На сьогодні уповноваженими є 45 банків:

АТ «Ощадбанк»

АТ КБ «ПриватБанк»

АТ АБ «Укргазбанк»

АТ «Укрексімбанк»

АТ «Агропросперіс Банк»

АТ «КБ «Акордбанк»

АТ «Акцент-Банк»

АТ «Альфа-Банк»

АТ «Банк Альянс»

АТ «Банк Восток»

АТ «Банк інвестицій та заощаджень»

АТ «Банк Кредит Дніпро»

АТ «Банк «Український капітал»

АТ КБ «Глобус Банк»

АТ «Східноукраїнський банк «Грант»

АТ «Ідея Банк»

АТ АКБ «Індустріалбанк»

АТ «Комерційний Індустріальний Банк»

АТ «АКБ «Конкорд»

АТ «Кредитвест Банк»

АТ «Креді Агріколь Банк»

АТ «Кредобанк»

АТ «Кристалбанк»

АТ АКБ «Львів»

АТ «Мегабанк»

АТ «Метабанк»

АТ «Міжнародний інвестиційний банк»

АТ «Мотор-Банк»

АТ «МТБ Банк»

АТ «ОТП Банк»

АТ АБ «Південний»

АТ «Піреус Банк МКБ»

АТ «Полікомбанк»

АТ «Полтава-банк»

АТ «Правекс Банк»

АТ «ПроКредит Банк»

АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ)

АТ «АКБ «Радабанк»

АТ «Райффайзен Банк»

АТ «Скай Банк»

АТ «ТАСкомбанк»

АТ «Укрбудінвестбанк»

АТ «Укрсиббанк»

АТ «Універсал Банк»

АТ «Юнекс Банк».

Місяць тому в переліку банків для бюджетних виплат було 44 банки.

До слова, українці в серпні збільшили купівлю валюти в 5,5 раза. З початку серпня чиста купівля іноземної валюти фізичними особами зросла у 5,5 раза та склала $250 млн.

Раніше Нацбанк випустив нові гривні: який вигляд мають банкноти і де їх взяти.

Крім того, минулого тижня «дочку» російського банку НБУ визнав проблемною.