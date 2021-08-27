Антимонопольний комітет перевірить космічні суми у платіжках киян за тепло

Кияни скаржаться, що отримали у платіжках «Київтеплоенерго» додаткові суми

До Антимонопольного комітету України надходять численні звернення киян щодо нарахування їм у платіжках КП «Київтеплоенерго» додаткових сум за минулий період. При чому перерахування у цих платіжках відбувається переважно у бік збільшення та без належного обґрунтування підстав для цього. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Причини таких дій «Київтеплоенерго» наразі перевіряються Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Зазначається, що дії «Київтеплоенерго» можуть містити ознаки порушення конкурентного законодавства у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку.

Як повідомлялося, у червні цього року Антимонопольний комітет України зобов’язав комунальне підприємство «Київтеплоенерго» перерахувати платіжки за опалення споживачам і підписати з ними нові договори.

КП «Київтеплоенерго» уже повідомило АМКУ про часткове виконання наданих йому рекомендацій, зокрема, в частині здійснення перерахунків відповідно до Методики №359 за послуги в опалювальний період 2020-2021 року.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» з 1 жовтня змінить тарифи на опалення. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла може становити від 2151,77 до 2433,90 грн, залежно від типу приєднання будинку.

До слова, КП «Київтеплоенерго» потрапило до 1000 українських компаній, які отримали найбільший дохід у 2020 році.