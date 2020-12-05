«Антонов» отримає замовлення на три літаки – Уруський

АН-178 будуватимуть для потреб Міністерства оборони

Міністерство оборони України та державне підприємство «Антонов» перебувають на порозі підписання контракту щодо будівництва трьох нових літаків АН-178. Про це розповів віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків. «За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки», – сказав Уруський. Також він зазначив, що планується ремонт бронетанкової техніки та закупівля артилерійських систем.

Щодо найближчих змін у реформуванні ОПК, Уруський наголосив: «Ми не просто входимо у 2021 рік, як у новий рік. А ми входимо з новим Законом «Про державні оборонні закупівлі», наразі триває завершальна робота над нормативно-правовою базою імплементації цього Закону», – додав він.

Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони України стурбоване переходом холдингу «Артем» на однодобовий робочий тиждень, що загрожує зривом виробництва ракетних комплексів «Нептун» та «Вільха».