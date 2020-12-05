  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Антонов» отримає замовлення на три літаки – Уруський

    • Розсилка
    Віце-прем&rsquo;єр-міністр України Олег Уруський - «Антонов» отримає замовлення на три літаки – Уруський
    Віце-прем’єр-міністр України Олег Уруський
    Фото nkau.gov.ua

    АН-178 будуватимуть для потреб Міністерства оборони

    Міністерство оборони України та державне підприємство «Антонов» перебувають на порозі підписання контракту щодо будівництва трьох нових літаків АН-178. Про це розповів віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    За його словами, вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків. «За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки», – сказав Уруський. Також він зазначив, що планується ремонт бронетанкової техніки та закупівля артилерійських систем.

    Щодо найближчих змін у реформуванні ОПК, Уруський наголосив: «Ми не просто входимо у 2021 рік, як у новий рік. А ми входимо з новим Законом «Про державні оборонні закупівлі», наразі триває завершальна робота над нормативно-правовою базою імплементації цього Закону», – додав він.

    Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони України стурбоване переходом холдингу «Артем» на однодобовий робочий тиждень, що загрожує зривом виробництва ракетних комплексів «Нептун» та «Вільха».

    Читайте також:

    Теги: міністр Антонов літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies