На державному підприємстві «Антонов» змінився керівник

Сергій Бичков обіймав посаду віце-президента, виконавчого директора ДП «Антонов» з вересня 2020 року

Виконувачем обов’язків генерального директора підприємства став Сергій Бичков

Державний концерн «Укроборонпром» призначив Сергія Бичкова виконувачем обов’язків генерального директора підприємства ДП «Антонов». Про це повідомляє пресслужба концерну.

«Сергій Бичков обіймав посаду віце-президента, виконавчого директора ДП «Антонов» з вересня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Бичков починав роботу на підприємстві 1969 року інженером-технологом.

Нині має науковий ступінь доктора технічних наук, професор, відзначений низкою державних нагород та почесних звань, зокрема, орденом «За заслуги» І ступеню, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також є кавалером Національного ордену Франції «За заслуги».

У концерні висловили сподівання, що Олександр Лось, який раніше обіймав посаду президента ДП «Антонов» та був звільнений за власним бажанням, залишиться працювати на підприємстві заступником генерального директора з проектування.

Як повідомлялося у серпні, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський пообіцяв змінити все керівництво «Укроборонпрому».

Ще нагадаємо, що наприкінці серпня на заводі «Антонов» зібрали перший літак без російських деталей.