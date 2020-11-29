Міноборони стурбоване: холдинг «Артем» переходить на одноденний робочий тиждень

Виробництво «Нептуну» та «Вільхи» під загрозою

Міністерство оборони України побоюється, що Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» не зможе виконати взяті на себе зобов’язання в наступному році. Як повідомляється на сайті відомства, державне оборонне замовлення для компанії в 2021 році має збільшитись удвічі.

У 2020 році Міноборони профінансовано виконання ДАХК «Артем» дослідно-конструкторської роботи з розроблення артилерійських боєприпасів та постачання некерованих авіаційних ракет на суму 49 млн гривень. Крім цього, підготовлено додаткові замовлення некерованих авіаційних ракет, ракетного комплексу «Нептун» та ракет для комплексу «Вільха» на суму близько 900 млн гривень, у яких ДАХК «Артем» є головним виконавцем або співвиконавцем.

З огляду на це, питання контрактів для Збройних Сил не може бути критичним для стабільного функціонування підприємства і лежить, швидше, у іншій площині. Як об’єктивного характеру, зокрема, пандемії і тотального локдауну, так і суб’єктивних факторів, які оборонне відомство з етичних міркувань не коментуватиме.

Продукцію оборонного призначення у вітчизняних підприємств Міністерство оборони України замовляє відповідно до потреб та пріоритетів Збройних Сил України, визначених у Генеральному штабі Збройних Сил України.

«Заяви керівництва компанії про переведення з першого кварталу наступного року близько 70% працівників компанії «Артем» на одноденний робочий тиждень викликають стурбованість, оскільки є природним запитання: яким чином за таких умов підприємство планує виконувати свої зобов’язання згідно з держоборонзамовленням», – говориться в публікації..