«Укроборонпром» заявив, що профільне міністерство зриває реформу оборонно-промислового комплексу

У концерні кажуть, що цього року виконали всі зобов’язання за чинними контрактами

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості публічно підтримало концепцію реформування, однак насправді зриває реформу

«Укроборонпром» заявляє, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості зриває реформу оборонно-промислового комплексу країни. Про це йдеться у позиції держконцерну.

У концерні кажуть, що цього року попри усі ускладнення, пов’язані з пандемією, виконали всі зобов’язання за чинними контрактами.

Команда підготувала стратегію реформування, яка отримала всебічну підтримку з боку президента, Верховної Ради, прем’єр-міністра, РНБОУ та міжнародних партнерів.

У червні цього року було зареєстровано проєкт відповідного закону, що мав би розпочати історичну для країни реформу.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості публічно підтримало концепцію реформування, запропоновану концерном та детально ознайомилося з усіма стратегічними документами, однак насправді зриває реформу.

Концерн наголошує, що «попри публічні обіцянки рішучих дій, вже третій місяць міністерство системно блокує реформування державного концерну «Укроборонпром» та оборонно-промислового комплексу в цілому»:

не розпочато підготовку Стратегії оборонно-промислового комплексу;

не затверджено Політику власності Концерну, яка на момент заснування нового Міністерства була розроблена та узгоджена відповідними органами державної влади;

за наполяганням Міністерства зупинено розгляд законопроєктів, необхідних для початку реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу, при цьому протягом чотирьох місяців Міністерство не надало жодних альтернативних пропозицій або системних зауважень до законопроєктів, запропонованих народними депутатами України;

не розпочато роботу щодо підготовки ключових нормативно-правових актів, необхідних для імплементації нового Закону "Про оборонні закупівлі", який має вступити у силу з 1 січня 2021 року, що може загрожувати зупинкою усього процесу підписання контрактів з виробниками озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України та інших замовників;

нерозглянутими залишаються неодноразові звернення Концерну щодо вирішення ключових проблем виробників у питанні ціноутворення, державних гарантій, казначейських рахунків тощо;

не вирішується критична ситуація із виконанням Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії тощо.

Також в «Укроборонпромі» скаржаться, що міністерство втручається в діяльність концерну.

У концерні вважають такі дії неприпустимими та такими, що підривають довіру до задекларованих намірів, цілей та задач, які поставлені перед міністерством.

В «Укроборонпромі» сподіваються на зважену та активну позицію керівництва держави у питанні забезпечення обороноздатності воюючої країни.

Як повідомлялося, уряд хоче передати стратегічні авіапідприємства міністерству, яке не має допуску до таємниці – StateWatch.

У серпні, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський пообіцяв змінити все керівництво «Укроборонпрому».

Ще нагадаємо, що наприкінці серпня на заводі «Антонов» зібрали перший літак без російських деталей.

Крім того зазначимо, що новостворене міністерство промисловості хоче купити автівки для керівництва на три мільйони.