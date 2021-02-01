Апеляційний суд зобов'язав забрати справу Писарука-Бахматюка з НАБУ

Cправа НАБУ проти Писарука і Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком

Агрохолдинг «Укрлендфармінг» заявив про рішення Печерського суду про конфлікт інтересів посадовців НАБУ у справі проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і акціонера компанії Олега Бахматюка. Повідомляють Українські новини.

Печерський районний суд Києва 21 січня 2021 року своїм рішенням зобов'язав Генпрокурорку Ірину Венедіктову розглянути клопотання адвоката акціонера аграрної компанії Олега Бахматюка щодо зміни підсудності (підслідності) у справі НАБУ. Суд визнав наявність конфлікту інтересів чиновників і необґрунтованість підозр.

Також 28 січня 2021 Апеляційний суд м. Києва, якому підсудні всі рішення Печерського суду м. Києва, відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою, тобто своїм рішенням підтвердив законність рішення Печерського суду від 21.01.2021 року. Про це повідомив агрохолдинг Олега Бахматюка в заяві, розміщеній на офіційному сайті компанії.

«Суд лише підтвердив те, про що ми говорили з самого початку тиску на нашу компанію, який НАБУ чинило під виглядом «розслідування справи» проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і акціонера нашої компанії Олега Бахматюка: у директора НАБУ Артема Ситника існує прямий конфлікт інтересів. Він був визнаний рішенням судів усіх інстанцій винним у скоєнні корупційного правопорушення, а головним свідком сторони обвинувачення в судах був радник сестри нашого акціонера, Олега Бахматюка», – йдеться у заяві.

Окрім того, детективи НАБУ, які розслідують справу, теж мають прямий конфлікт інтересів. Вони проходять по справі СБУ про шантаж працівників банку акціонера «Укрлендфармінг». Справа про надання рефінансування ВіЕйБі банку, через яку несе втрати аграрна компанія, була закрита судами рішеннями судів через відсутність складу злочину. Відновлена і передана НАБУ справа була саме після заяви громадянки Ірени Росс, яка знаходиться в розшуку. Їй інкримінують шантаж працівників ВіЕйБі банку. Слідство встановило її зв’язки з детективами НАБУ, які за дивним збігом обставин тепер розслідують справу проти акціонера «Укрлендфармінг». Печерський суд також встановив необґрунтованість підозр фігурантами справи НАБУ проти ВіЕйБі банку на підставі наданих суду документів, повідомляє агрохолдинг

«Надумана, сфабрикована справа НАБУ звалюється. Та, на жаль, вже відбулися процеси, за які ніхто з чиновників НАБУ не поніс відповідальності. Внаслідок незаконного терору працівників НАБУ було повністю зупинене виробництво на 37 підприємствах групи компаній «Укрлендфармінг». Без роботи залишились 13 000 українців, бюджет тільки за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Закриваються ферми, в тому числі – унікальні племінні виробництва. Закриваються птахофабрики. Вже найближчим часом цей перелік жертв особистої помсти Артема Ситника може поповнитись, якщо закон не стане на захист наших прав від свавілля корумпованих чиновників», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ колишньому керівництву і ексвласнику банку.