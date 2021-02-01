Спортивна федерація ухилилась від сплати понад 3 млн грн податку

Посадовець подав неправдиві відомості про результати фінансово-господарської діяльності федерації

У Києві одне з підприємств української федерації спорту ухилилось від сплати понад 3 млн гривень податку.

Співробітники Головного управління ДФС у Києві забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі, повідомляє пресслужба податківців.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що одна зі службових осіб підприємства, діючи умисно, відобразила в податковій декларації та подала в установленому законом порядку до контролюючого органу неправдиві відомості про результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Таким чином підприємство ухилилось від сплати податку на додану вартість.

Після повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення зловмисник відшкодував завдані державі збитки в повному обсязі.

До суду направлено клопотання про звільнення громадянина від кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, у січні співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Києві викрили підприємців, які ухилились від сплати податків на суму понад 10 млн гривень.

У лютому Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України має опублікувати список моделей автомобілів, за які їхні власники будуть зобов’язані сплатити транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень. При цьому вартість авто оцінюється у Мінекономіки. Зараз в Україні всього 213 таких автомобілів.

Сплачувати податок доведеться за автомобілі, що відповідають таким вимогам:

вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат (2,2 млн грн);

вік автомобіля не перевищує 5 років.

Повідомлення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити платнику податків надсилаються відповідним органом. У разі несплати податку протягом 60 днів його сума зростатиме. А у разі відсутності оплати в перші 90 днів до суми податку додадуть 10%, а після цього терміну – 20%. Транспорт або інше майно зможуть заарештувати як податкову заставу.