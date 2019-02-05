Асоціація газового ринку підрахувала, до яких збитків призведуть занижені норми споживання газу



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Щорічні збитки від зниження норм споживання газу становитимуть 2,7 млрд грн на рік, переконані в АГРУ

Запропоновані Кабміном норми споживання газу для споживачів без лічильників занижені щонайменше вдвічі. Як стверджують в Асоціації газового ринку України, такі норми стануть причиною отримання збитків учасникам ринку на суму близько 3 млрд грн без жодного джерела покриття.

Постанова Кабінету міністрів «Деякі питання споживання природного газу побутовими споживачами» має регуляторний характер і була ухвалена з порушенням всіх можливих процедур, переконують в АГРУ. Текст цієї постанови суттєво відрізняється від редакції, яка була погоджена Державною регуляторною службою України. Крім того, вона визначає відносини на газовому ринку заднім числом. Це суперечить положенням Конституції України, адже ані закони, ані нормативно-правові акти не можуть мати зворотної дії в часі. Це відкриває перспективу оскарження даної постанови в суді з моменту її ухвалення.

Асоціація газового ринку також зазначає, що за оцінками Міненерговугілля, щорічні збитки всіх учасників ринку через дію занижених норм споживання оцінюються у 383 млн куб. м природного газу вартістю у 2,681 млрд грн в рік. Про це йдеться в проекті постанови Кабміну «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 203», яка була оприлюднена на сайті профільного міністерства з дотриманням усіх процедур.

Також наголошується на хибності інформації, що начебто попередні постанови, які встановлювали необґрунтовані норми споживання, були скасовані виключно з формальних підстав. Питання обґрунтованості норм споживання було предметом дослідження у судах, про що свідчать тексти судових рішень, а збитки, понесені операторами ГРМ, будуть стягнені в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

У асоціації переконують, що постанова Кабміну, яка встановлює занижені норми споживання газу побутовим споживачам природного газу, базується на необґрунтованій та хибній інформації. Збитки учасників газового ринку будуть стягнені в судовому порядку, а постанова може бути скасована в суді з моменту її прийняття.