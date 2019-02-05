Президент назвав п'ять головних напрямків економічного зростання України



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Президент України Петро Порошенко Фото: прес-служба глави держави

Україна має п’ять головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має п’ять головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. За його словами, це агросектор, IT, індустріалізація, потужні інфрастуктурні проекти і туризм.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Україна має п’ять головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший - це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів», - зазначив президент.

«Другий напрямок - IT. І це не просто освічені фахівці. Ми не маємо більше бути ITшниками для іноземних виробництв, а повинні створювати свої стартапи. Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4% ВВП. І кожен з них - середній клас з високою з/п і можливостями», - додав він.

За словами Порошенка, третій напрямок - індустріалізація. Глава держави заявив, що «зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку».

Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання - потужні інфраструктурні проекти.

П’ятий напрямок - туризм.

«Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає - 1,5%. А в середньому у світі - 10%. Скільки нам багато можна рости!», - додав президент.

Також Порошенко прокоментував «мирний план Сайдіка» щодо Донбасу.